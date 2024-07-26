Türk Telekom'un ''START Stajım'' programı başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, erken dönem kariyer fırsatları sunan programlarıyla yeteneklerini geliştirmek isteyen gençlerin yanında olmaya devam ediyor.



Bu yıl "Yeteneklerinle Geleceğe START Ver" sloganıyla yeni dönemi başlayan START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.



2015'ten bu yana gençler için staj ve iş imkanı sunan "START Stajım" programına katılan genç yetenekler Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türk Telekom ÜSt Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, Türk Telekom olarak, yeni dijital ürünler ve hizmetler geliştirip dijital ekonomiye katkı sağlarken, en önemli odak noktalarını gençlerin oluşturduğunu belirtti.

Gençlere yaptıkları her yatırımı, Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak gördüklerine işaret eden Önal, eğitimler ve erken aşama kariyer fırsatlarıyla yarının liderlerine destek olduklarını vurguladı.

Önal, START Stajım programına katılan genç yeteneklerin, Türk Telekom'un farklı departmanlarında görev alacaklarını ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark oluşturacak bir gelişim sağlayacaklarını aktardı.

Gençlerle birlikte çalışarak onların potansiyelini desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Önal, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital geleceğini yarınlarımızın teminatı gençlerle birlikte inşa ediyoruz. Geleceğe yönelik yaptığımız yatırımların odağında ülkemizin değeri gençler bulunuyor. Bu nedenle genç yeteneklerin öğrenme ve gelişim fırsatlarını yakalayarak iş dünyasını erkenden tanıma ve işgücüne katılmaları önemle üzerinde durduğumuz bir konu. Sunduğumuz staj ve erken kariyer fırsatlarıyla her geçen gün desteğimizi artırarak ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü pekiştiriyoruz."

