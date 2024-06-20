Türk TelekomWiFi deneyimi 81 ilde binlerce lokasyonda

Teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktararak Türkiye'nin dijital dönüşüm yolcuğunda önemli çalışmalar yürüten Türk Telekom, herkes için erişilebilir yüksek hızda internet mottosuyla, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan WiFi noktalarında yüksek hızda erişim imkanı sunuyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden,"Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, ülkemizin 81 ilinde binlerce noktada güçlü altyapımız ve WiFi alanındaki tecrübemiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Yolcular dünyanın en yoğun havalimanında WiFi hizmetlerimizden yararlanırken, uçuş esnasında da bu imkânı sürdürüyorlar. Yurt dışında sağladığımız uçak içi WiFi hizmetini yakın zamanda yurt içi uçuşlarda da hayata geçirdik. İş ve yaşam tarzı için vazgeçilmez bir araç haline gelen WiFi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürürken yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı ve kültür-sanatın kalbi AKM'de, ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlayan şirket, WiFi hizmetleriyle tüm misafirlerin, bulundukları her mekânda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyor. Şirket ayrıca stadyumlarda, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada WiFi internet deneyimi sunuyor. Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştiren şirket, Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında kütüphane, müze ve ören yerlerinde de WiFi deneyimi sunuyor.