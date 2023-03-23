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Ekonomi

Türk Ticaret Bankası'nın yeni sahibi belli oldu! 455 milyon TL bedelle satıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şubat ayında ihale yoluyla satışa çıkardığı Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,5 hissesini, verdiği 455 milyon TL'lik en yüksek bedelle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ aldı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Türk Ticaret Bankası'nın yeni sahibi belli oldu! 455 milyon TL bedelle satıldı
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İGE AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli sermayeli ilk özel bankası unvanını elinde bulunduran Türk Ticaret Bankası'nın yeni sahibi belli oldu.

Bankacılık sektöründe 110 yıllık bir geçmişe sahip ve "ikinci adresiniz" sloganıyla zihinlerde yer eden Türk Ticaret Bankası el değiştirdi. TMSF'nin açtığı ihalede bankayı büyük kısmı ihracatçı birliklerine ait olan İGE AŞ 455 milyon TL'ye satın aldı. İhale sonucu gerekli resmi onayların alınmasının ardından kesinleşecek.

Bankanın satın alınmasıyla birlikte İGE'nin bir finans grubuna dönüşeceği ve ihracatın finansmanında yeni bir döneme geçileceği aktarılan açıklamada, "İhracata yönelik üretimin ve istihdamın artırılması sürecinde finansmana erişimin önemi tüm kesimlerce bilinmektedir. Türk Eximbank başta olmak üzere İGE'ye ortak 21 bankanın ihracatçıların finansmana erişimi için sunduğu destek son derece kıymetlidir. Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefalet mekanizması ile ihracatı büyütmeyi hedefleyen İGE, ihracatçıyı desteklemek üzere ortağı olan bankalar üzerinden faaliyetlerini artırarak sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

-İHRACATIN FİNANSMANI DAHA DA GÜÇLENECEK

Açıklamada, Türk Ticaret Bankası'nın bu yeni dönemde ihracata ve ihracatçıya odaklı, uzmanlaşmış bir bankacılık faaliyeti yürütürken mevduat ve diğer dış kaynaklar yoluyla öz kaynaklarının gücünü katlayarak kullanması, kısa vadeli krediler kadar ihracatçıların uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına da cevap verebilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Aynı zamanda ihracatçının işletme sermayesi, nakit akışı, dış ticaret gibi tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayarak İGE'nin kaynaklarının ihracatın finansmanı için etkin ve verimli şekilde kullanılmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra, ihalenin TMSF Fon Kurulu'na sunularak sonuçlandırılmasının ardından Türk Ticaret Bankası'nın yeniden inşası sürecine geçilecektir. Hazırlanacak stratejik iş planı çerçevesinde Türk Ticaret Bankası'nın bir an önce 'ihracatçıların bankası' olarak faaliyetine başlaması için azami gayret gösterilecektir. Bu çalışmalarda ihracatçılarımızın ve İGE'nin varlığı Türk Ticaret Bankası'nın başarısının en büyük güvencesi olacaktır."

-8 BİN İHRACATÇIYA 30 MİLYAR LİRALIK KREDİ KEFALETİ

İhracatı Geliştirme AŞ'nin bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 8 bin ihracatçının 30 milyar TL'lik ihracat kredisine kefalet sağladığı belirtilen açıklamada, "İGE'nin bu katkısı kefaletler yoluyla aynı şekilde artarak devam edecek, Türk Ticaret Bankası'nın kuruluşu ile katlanarak büyüyecektir. Yeni dönemin ülkemize ve tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

  • Türk Ticaret Bankası
  • İGE AŞ
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

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