Türk vatandaşlarına vize müjdesi! AB belgeyi üye ülkelere gönderdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türk vatandaşları için çok girişli Schengen vizelerinin kolaylaştırılmasına yönelik yeni kuralları kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 15 Temmuz 2025 tarihinde kabul ettiği kararla, seyahat geçmişi olan ve düşük risk profiline sahip Türk vatandaşları için kademeli şekilde çok girişli Schengen vizesi uygulaması başlattı. AB Komisyonu tarafından yayınlanan kararda, daha önce Schengen bölgesine giriş çıkışlarını kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmiş olan Türk vatandaşlarını kapsayan yeni uygulamanın, AB üyesi ülkelerin risk oluşturabilecek başvurulara odaklanmalarını sağlayacağı, başvuru sayısının konsolosluklarda yol açtığı kapasite zorluklarını hafifletmeye yardımcı olacağı ve Türk vatandaşları için kolaylık sağlayacak kısmi bir değişiklik öngördüğü ifade edildi. Sistem çerçevesinde 6 aydan 5 yıla kadar geçerlilik süresi olan vizeler verilebileceği ifade edildi.

KADEMELİ ŞEKİLDE DAHA KOLAY VİZE ALINABİLECEK

Önceden sahip olduğu vize süresinin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapanlara 6 aylık, önceden sahip olduğu 6 aylık vizenin süresinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 1 yıllık, önceden sahip olduğu 1 yıllık vizenin süresinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık, önceden sahip olduğu 3 yıllık vizenin süresinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 5 yıllık olacak şekilde vize verileceği ve uygulamanın ilk kez başvuranları değil, daha önce Schengen bölgesine giriş-çıkışlarını kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmiş Türk vatandaşlarını kapsayacağı vurgulandı.

TIR ŞOFÖRLERİNİ KAPSAMIYOR

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından AB üyesi ülkelerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularına uygulanacak bu kararın mesleki amaçla vize başvurusunda bulunan tır şoförlerini kapsamadığı da belirtildi.

Karar belgesinde ayrıca, "Vize süresinin başvuru sahibinin seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşması durumunda vize süresi, seyahat belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden en az 3 ay önce bitecek şekilde düzenlenir" denildi.

15 Temmuz tarihli belgede ayrıca kararın, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç'te geçerli olduğu kaydedildi. Belgede, Schengen bölgesinde olmayan ülkelerden İrlanda'nın resmi olarak bu karardan muaf tutulduğu, Schengen üyesi olan, ancak özel bir protokole sahip olan Danimarka'nın ise kararı uygulamak zorunda olmadığı ve uygulamayı seçerse bunu ulusal düzeyde yapabileceği ifade edildi.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat AA muhabirine yaptığı açıklamada, Schengen vizesi uygulamasının tarihçesinden bahsederek, son yıllarda bu uygulamada yaşanan sıkıntıları anlattı.

Son yıllarda Schengen vizesinin alımında uzun randevu süreleri, çok kısa süreli vize verilmesi ya da vize taleplerini reddedilmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalındığını kaydeden Bolat, bu sıkıntıları AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu'nda, AB Konseyi'nde, Brüksel'de ve üye ülkelerle gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde sürekli dile getirdiklerini bildirdi.

Bolat, göreve geldikleri Haziran 2023'ten bu yana da AB Komisyonu ile pozitif bir gündemle ilerlediklerini ifade ederek, yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun başlatıldığını, Brüksel'de ve Ankara'da önemli toplantılar yaptıklarını, aradaki engelleri ortadan kaldırmaya başladıklarını anlattı.

AB yetkililerine ve üye ülkelere her zaman "Vize serbestliği uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır" dediklerini aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak da vize engelinin kaldırılması sürecini beklerken, Türk vatandaşlarının AB Birliği ülkelerine turizm, ticaret, ulaştırma ve eğitim amaçlı seyahatlerinde vize kolaylığı sağlanması lazım, uzun randevu süreleri kısaltılmalı' dedik. 'Türkiye'deki AB ülkelerinin elçilik ve konsolosluklarında insan kaynağının ve donanımların artırılması, tesislerin büyütülmesi, bilgisayar sisteminin yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekir, bu konuda her zaman iş birliğine hazırız' dedik."

Bolat, bu süreçte AB yetkililerinin kendilerine her zaman "Çin'den sonra dünyada en çok Schengen vizesi verilen ülke Türkiye vatandaşları. 1 milyonun üzerinde yılda vize veriyoruz ve vize ret oranı da ortalama yüzde 15." dediğini anımsattı.

- "SCHENGEN VİZESİNDE KOLAYLAŞTIRMA VE HIZLANDIRMA KONULU YENİ BELGE HAZIRLANDI"

Ticaret Bakanı Bolat, öğrencilerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, yöneticilerin, mühendislerin, teknisyenlerin ve nakliyecilerin vize ihtiyacında acil kolaylık sağlanması talebini her zaman ilettiklerini belirterek, en son Ankara'da 1 Temmuz'da düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nda ciddi görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Yetkililerin kendilerine, "AB Komisyonu olarak yeni bir kolaylaştırma, vize hızlandırma süreci hazırladık. Çok yakında bu çıkacak." dediğini hatırlatan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Memnuniyetle görüyoruz ki AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve bunu üye ülkelere göndermiş durumda. Bu da şunu öngörüyor; özellikle daha önce vize almış, düzenli bir şekilde seyahatini yapmış ve Türkiye'ye geri dönmüş vatandaşlarımız açısından, herhangi bir göç ve güvenlik riski oluşturmadığından hareketle, ilk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, sonra 2 yıla kadar, sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak. Bu, vatandaşlarımızın turizm, iş, ticaret, yatırım, eğitim, akademi ve STK buluşmaları açısından önemli ve güzel bir gelişme."

- "BÜYÜKELÇİLİKLERİN VE KONSOLOSLUKLARIN BİR MAZERETİ KALMADI"

Ticaret Bakanı Bolat, bundan sonraki süreçte artık Schengen'e dahil olan 25 ülkenin büyükelçiliklerinin ya da konsolosluklarının bir mazeretinin kalmamış olduğunun altını çizdi.

Bu sürecin hızlanması için konsolosluklarda ve büyükelçiliklerde düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Yani bina donanımında, insan kaynağında, bilgisayar ve teknik donanımında iyileştirmeler yapmalarını acilen bekliyoruz. Artık şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. AB Komisyonu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizim bu konudaki taleplerimize olumlu cevap vermiş oldu. Çok girişli ve uzun süreli Schengen vizesi verme sürecini, hazırladığı ve üye ülkelere gönderdiği resmi bir belgeyle başlatmış oldu. Bu, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki ticaret, eğitim, kültür, turizm ve yatırım alanlarındaki işbirliğini artıracak önemli bir gelişmedir. Çünkü vize bir fiziki engeldir. İnsanların dolaşımına engeldir. Bu konudaki süreç artık yumuşatılmış ve hızlandırılmış olmuştur."

- "İLK KEZ BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Bakan Bolat, bundan sonraki süreçte ilk kez vize alacaklara yönelik de çalışma yapacaklarını ve taleplerde bulunacaklarını belirterek, "(Önümüzdeki dönemde) İlk defa başvuru yapacak olanlar için de kolaylaştırma ve hızlandırma süreci başarılacaktır. Buna inanıyorum. Yeter ki bu düzenlemelere riayet edelim." diye konuştu.

Bu kapsamda Türkiye ile AB arasında pozitif görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gümrük Birliğini genişletme ve artık modernize edip hizmetler sektörüne ve e-ticarete genişletme konusunda müzakerelerin açılmasını da bekliyoruz. Bu konuda AB Komisyonu zaten tavsiye kararını yaptı. Olay şu anda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde. Oradan bir onay verildiği andan itibaren biz Türkiye tarafı olarak zaten müzakerelere hazırız. AB Komisyonu da hazır."

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI: EKSTRA PARA VERMENİZE GEREK YOK

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, vizelere ilişkin Ankara'da yapılan toplantıda konuştu.

Ossowski, "Türk vatandaşları artık daha uzun süreli çok girişli vize alabilecek" dedi.

Cascade (kademeli) kuralı kapsamında yeni karar alındığını belirten Ossowski, şunları söyledi: "Yeni Cascade kuralı ile Türk vatandaşları bir defa kısa vize aldıktan sonra, kurallara uyarlarsa ikinci başvuruda 6 aylık geçerli vize alabilecekler. Usule uygun kullanılırsa üçüncü başvuruda 3 yıllık çok girişli vize alabilecek. Ardından 5 yıllık alabilecek" diye konuştu.

Büyükelçi, "Başvuranların yetkili vize merkezleriyle işbirliği yapması lazım, acentalarla değil. Ekstra para vermenize gerek yok" diye ekledi.