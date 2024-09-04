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Ekonomi

Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticari ilişkileri artırmayı hedefliyor

Türkiye Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacmine katkı sağladıklarını ve iki ülke arasındaki mevcut hacmi artıracak çalışmalarda bulunacaklarını söyledi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticari ilişkileri artırmayı hedefliyor
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Büyükfırat, TÜİB'in Ankara ofisinin açılışının ardından Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

1992'den bu yana Azerbaycan'da bulunduğunu ve orada ticari, sosyal çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Büyükfırat, "Azerbaycan'a ilk gittiğimiz yıllarda Azerbaycan'ın en çetin, en zor yıllarıydı. Karabağ'ın işgal edildiği yıllardı. Bütün o zorlukları bizzat şahit oldum ve bununla beraber Azerbaycan'ın adeta yeniden kuruluşunu gördük. Şu anda Azerbaycan belki de bölgenin yıldızı, özellikle Güney Kafkasya'nın yıldız ülkesi haline geldi." dedi.

Büyükfırat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ilk günden bu yana iyi bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Karabağ'ın özgürleşmesinin ardından iki ülke ilişkilerinin daha üst seviyelere çıktığını hatırlatan Büyükfırat, bu ilişkilerin stratejik boyutlara vardığını dile getirdi.

Büyükfırat, TÜİB'in faaliyete başladığı tarihinden itibaren Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesi için hizmet verdiklerini aktardı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirten Büyükfırat, "Türkiye-Azerbaycan arasında tarım ve hayvancılık, inşaat, sanayi, ticaret, sağlık, turizm gibi sektörlerde öncü olan şirketleri temsil etmekteyiz. Vizyonumuz, 'güçlü ekonomi-güçlü devlet' sloganıyla Azerbaycan ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bölünmez kardeşlik köprüsünün temel taşlarından biri olmaktır." diye konuştu.

Büyükfırat, TÜİB yönetimi olarak Azerbaycan ve Türkiye arasında rekabet gücünü artıracak çalışmalara öncelik verdiklerini, yapısal reformlarla desteklenen sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal sorunlara kalıcı çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE, ANNELERİNE, BABALARINA, ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Karabağ'ın işgalden kurtarılması sonrası kurumun çalışmalarına değinen Büyükfırat, "Bizler o zaferde en büyük rolü oynayan, en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizin ailelerine, annelerine, babalarına, çocuklarına sahip çıktık. İlk günden beri şehit ailelerini ziyaret ettik, ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükfırat, Karabağ şehitlerinin çocuklarına yardımcı olduklarını ve şehit çocuklarının Türkiye'deki eğitimlerine katkıda bulunduklarını söyledi.

"Şehit ailelerimizi Türkiye'de getirip buradaki şehit aileleriyle buluşturduk. Yine şehit evlatlarımızı Türkiye'de getirip misafir ettik. Şu anda da Azerbaycan YAŞAT Fonu (Yaşat Vakfı) yani Mehmetçik Vakfı gibi bir vakıf kurduk." diyen Büyükfırat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 30 şehit yakınını Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

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