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Ekonomi

Türk ve Rus yetkililer turizmdeki gelişmeleri ele aldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev'in, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir araya gelerek, 2024 turizm sezonundaki gelişmeleri istişare ettiği bildirildi.

AA24 Kasım 2024 Pazar 15:28 - Güncelleme:
Türk ve Rus yetkililer turizmdeki gelişmeleri ele aldı
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Rusya'nın kalite kontrol kurumu Roskaçestvo'dan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, Rusya ile Türkiye'den yetkililerin 2024 turizm sezonunun yanı sıra helal turizm alanındaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, 14'üncü Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nın da gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Tarafların helal turizm alanındaki konuları da ele aldığı aktarılan açıklamada, "Roskaçestvo, 'Muslim Friendly' standardının Rusya standardı ile uyumlu hale getirilmesini de önerdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Roskaçestvo Sertifikasyon ve Sınıflandırma Kuruluşu Başkanı Aleksandra Kudela, "Tek tip standartların oluşturulması hizmet kalitesini, turist güvenini ve ilgisini artıracak, ikili bağları güçlendirecektir. Sonuçta turist akışının artmasına yol açacak ve Rusya ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaktır." görüşlerini kaydetti.

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