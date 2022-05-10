Türk ve Ugandalı yatırımcılar buluşuyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Uganda Yatırım Otoritesi'nin (UIA) ev sahipliği yapacağı zirveye, 1200'den fazla yatırımcının katılması bekleniyor.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin açılışını yapacağı zirvenin önemli başlıklarından biri de tanıtımı yapılacak Uganda-Türkiye Ticaret ve Sanayi Merkezi projesi olacak.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, zirve öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunarak "Ezberi bozan bir modelle Uganda'ya gelebilirsek hem Uganda'ya yeni bir ufuk açmış olacağız hem de Türkiye'ye yeni bir iş sahası kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE'NİN SANAYİ TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORLAR

Uganda-Türkiye Ticaret ve Sanayi Merkezi projesi ile bavul ticaretini resmi bir zemine oturtmak istediklerini söyleyen Büyükelçi Alp, "Bazı münferit örnekleri olsa da Afrika'da hem üretim hem depolama hem de satışın bir arada olduğu başka ticaret ve sanayi merkezi örneği yok." dedi.

Ticaret zirvesinde 10'a yakın mutabakat zaptı veya niyet beyanı imzalamayı amaçladıklarını aktaran Alp, "Partnerimiz UIA, Devlet Başkanı Museveni'nin direktifiyle Uganda'nın sanayi kapasitesini artırmak istiyor. Türkiye'nin sanayileşme konusunda ciddi bir merkez olduğunu biliyorlar. O tecrübeyi buraya getirmek istiyorlar." diye konuştu.

Büyükelçi Alp, Uganda'da yapılan yatırımların çok kısa sürede kendi kendini amorti edebileceğini düşündüklerini aktararak, altyapı açısından Uganda'nın bakir bir ülke, yol ve enerji bakımından büyük bir iş potansiyeline sahip olduğunu anlattı.

- "EZBER BOZMAYA GELİYORUZ"

Uganda'nın yatırımcı dostu bir ülke olduğunu kaydeden Alp, "Biz buraya ezberi bozmaya geliyoruz. Daha önce başardık. Uganda'nın da kendine empoze edilen ezberlerden kurtulması gerekiyor. Ezberi bozan bir modelle Uganda'ya gelebilirsek hem ezberleri bozup Uganda'ya yeni bir ufuk açmış olacağız hem de Türkiye için yeni bir iş sahası açmış olacağız." diye konuştu.

Uganda'nın, ham madde ihraç eden değil ham maddeyi kendi ülkesinde işleyen, paketlenmiş ürün haline getiren ve bu şekilde satan bir ülkeye dönüşme hedefi bulunduğuna dikkati çeken Alp, ticaret zirvesinde amaçlardan birinin de kahve ürünlerini işleyecek tesisleri kuracak yatırımcıları Uganda'ya getirtmek olduğunu aktardı.

Alp, Uganda-Türkiye turizm hacminin her geçen gün arttığını da hatırlatarak "Özellikle sağlık alanında Türkiye, Avrupa veya benzer bölgelere nazaran çok ucuz, Hindistan gibi pazarlara göre çok daha kaliteli ve yakın. Bu açıdan Uganda ile verimli bir partner olmaya aday." ifadelerini kullandı.