16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Türk Yatırım Fonu dünya liginde! Washington'da tarihi imza atıldı

Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu olan Türk Yatırım Fonu (TYF), küresel finans standartlarına uyum yolunda dev bir adım atarak Dünya Bankası Grubu Hazinesi'nin Rezerv Danışma ve Yönetim Ortaklığı (RAMP) ağına katıldı. Washington'da atılan imzalarla TYF; likidite yönetiminden risk yönetişimine kadar pek çok kritik alanda küresel uzmanlığa erişim sağlarken, Türk dünyasının bölgesel perspektifini de uluslararası platformlara taşıma imkanı kazandı.

16 Nisan 2026 Perşembe 12:05
TYF'den yapılan açıklamaya göre, Türk Yatırım Fonu'nun RAMP ağına üye olmasına ilişkin imza töreni Washington'da düzenlendi.

RAMP ağına katılımın, Türk Yatırım Fonu'na en iyi küresel uygulamalara erişim imkanı sunmasının yanı sıra kendi bakış açısını uluslararası platforma taşıyabileceği çift yönlü ve benzersiz bir etkileşim zemini sağlaması bekleniyor. Bu etkileşimin, gelişen uluslararası hazine standartlarıyla uyumu teşvik etmesi öngörülüyor.

Dünya Bankası Grubu Hazinesi ile olan yakın temas, üyelerin çeşitli kritik hazine fonksiyonlarında bilgi paylaşımı, teknik işbirliği ve mukayese üzerine odaklanacak. Bunlar arasında likidite yönetimi, risk yönetimi çerçeveleri, hazine yönetişimi ve operasyonel süreçler ile sistemlerle ilgili uygulamalar yer alacak. İşbirliği sayesinde Türk Yatırım Fonu, RAMP'ın kapsamlı deneyimine, teknik atölyelerine, araçlarına ve küresel uzmanlığına erişim kazanacak.

- "STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Yatırım Fonu Genel Müdürü Ramil Babayev, RAMP ağına katılmanın ve Dünya Bankası Grubu Hazinesi ile ortaklık kurmanın hem bir ayrıcalık hem de stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu, hazine fonksiyonumuzu güçlü bir temel üzerine inşa etmemizi ve bölgesel bakış açımızı küresel bir uygulayıcılar topluluğuna sunmamızı sağlıyor. Bu işbirliği, hazine yönetimi ve risk yönetişiminde önde gelen uygulamalara doğrudan erişim imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Grubu Başkan Yardımcısı ve Hazine Müdürü Jorge Familiar da Türk Yatırım Fonu'nu RAMP topluluğuna kabul etmekten duydukları memnuniyeti aktararak, "Uluslararası finans kuruluşları RAMP üyeliğinin giderek daha önemli bir parçasını oluşturuyor ve katılımları, küresel ağımızdaki bakış açıları ve en iyi uygulamaların paylaşımını güçlendiriyor. TYF'nin ağa katılması, hem ortaklığın büyümesini hem de ağın kalkınma odaklı yatırımcılar için önemini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

