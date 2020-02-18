Türk yatırımcılara Gürcistan çağrısı

AA 18 Şubat 2020 Salı11:16 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:16

İki sınır komşusu ve stratejik ortak olan Türkiye ve Gürcistan arasında yıllık 1,5 milyar dolar hacme ulaşan ticari ilişkilerin her geçen gün artmaya devam etse de bu rakamın ikiye katlanması için iki ülke ortak çaba sarf ediyor.

Gürcistan'da, yabancı yatırımcılara destek vermek, onların doğru yerde doğru zamanda yatırım yapması için 2009 yılından beri faaliyet gösteren Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen yatırımcıların derneğe bilgi amaçlı başvurduğunu, derneğin ise onlara Gürcistan'daki kanunlar ve yatırım imkanları konusunda bilgi verdiğini anlattı.

Çalışkan, Gürcistan'da üretilen tüm ürünlerin "Made in Georgia" etiketiyle Avrupa'ya kotasız gönderilmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "İşinizi doğru yaptığınız zaman burada hiçbir sorununuz yok. Bu anlamda güvenilir ülke olduğunu düşünüyorum ki zaten böyle... Bu anlamda daha çok büyümek isteyen, dışarıya açılmak isteyen Türk yatırımcıları Gürcistan'a davet ediyorum." dedi.

Derneğin, yaptığı faaliyetler ile Türkiye ve Gürcistan arasında bir köprü oluşturduğunu ifade eden Çalışkan, her alanda Gürcistan hükümeti ile neler yapabileceklerini, daha çok yatırımı nasıl çekebileceklerine ilişkin ortak çalışmalar yaptıklarını, bu anlamda derneğin Türkiye ve Gürcistan arasında bir köprü olduğunu düşündüklerini söyledi.

- "DOĞRU YATIRIMCININ DOĞRU YERE YATIRIM YAPMASINI SAĞLIYORUZ"



Osman Çalışkan, Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı Ankara'da kabul ettiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın bir talebi, bir emri vardı, 'Türkiye ile Gürcistan arasındaki ihracatın 3 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz' diye. Bu konuda dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

Aynı zamanda hassas bir dönemden geçtiklerini ifade eden Çalışkan, "Türkiye'de 15 Temmuz süreci yaşandı. Bu anlamda hem Gürcistan hükümeti hem Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu ile bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Doğru yatırımcının doğru yere yatırım yapmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Merkezi Acara Özerk Cumhuriyeti'ndeki Batum kentinde olan derneğin üyelerinin ağırlıklı olarak söz konusu bölgede faaliyet gösterdiğini ifade eden Çalışkan, derneğe üye şirketlerin hemen hemen her alanda faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Çalışkan, "Şirketlerimizin Gürcistan'daki toplam yatırımı 1,5 milyar dolar civarındadır ve Gürcistan'da yerleşik 22 bin kişiye iş veriyoruz. Bu bizim için gurur verici bir konudur. Bu şirketlerin yüzde 90'ı Türk şirketidir ve bu bizim için çok önemlidir. Yatırımın doğru yere çekilmesini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.