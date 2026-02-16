Türk yatırımcıları ülkesine davet etti: Hizmetlerinin güçlü cazibesini açıkça yansıtıyorlar

Türkiye ile Fas Krallığı arasındaki ticari ilişkiler, son yıllarda istikrarlı bir gelişme gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılında 4,9 milyar doları aştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise Türkiye'nin Fas Krallığı'na ihracatı 2025 yılında 3,9 milyar doların üzerine çıktı.

Bu olumlu seyrin 2026 yılında da devam ettiği görülürken, yılın ilk ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 305 milyon doların üzerine yükseldi.

İki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaretteki olumlu seyri AA muhabirine değerlendiren Fas Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Türkiye ile Fas Krallığı arasındaki ilişkilerin tarihi derinliğe ve karşılıklı saygı temelinde şekillenen işbirliğine dayandığını, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fas Kralı 6. Muhammed'in iradeleri doğrultusunda daha da pekiştirildiğini söyledi.

Lazreq, "Son yıllardaki ikili ilişkiler özellikle ekonomik ve ticari düzeylerde somut bir ivme kazanmış ve ticaret hacmi, 'Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez 5 milyar dolar seviyesini aşmıştır." diye konuştu.

İkili ticari ilişkileri sağlıklı bir dengede artırmak için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Lazreq, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hacim, Türk ürün ve hizmetlerinin güçlü cazibesini açıkça yansıtmakla birlikte Fas Krallığı aleyhine bir dengesizliği de ortaya koymakta, giderek artan bir dış ticaret açığına işaret etmektedir. Bu durum, hükümetimizi Türk tarafıyla istişare içinde, ikili ticari ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ve ticaret dengesinde daha sağlıklı bir denge oluşturacak yöntem ve araçları araştırmaya sevk etmiştir. Bu çerçevede hükümetimiz, Türk tarafıyla birlikte Ankara ve Rabat'ta gerçekleştirilen toplantılar sırasında, ülkemizin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir yol haritası ve mekanizmalar oluşturulması amacıyla yakın zamanda görüşmelere başlamıştır. İki ülkenin sahip olduğu potansiyelin, bugüne kadar elde edilen ve kayda geçirilen kazanımların çok ötesinde olduğuna inancım tamdır."

"FAS KRALLIĞI TİCARET VE YATIRIM ALANINDA İŞ İNSANLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ"

Büyükelçi Lazreq, Fas Krallığı'nın ticaret ve yatırım alanında iş insanları için önemli bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çekerek, ülkede uygulanan teşvikler ve yatırım destek mekanizmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fas Krallığı'nın siyasi ve makroekonomik istikrarı, stratejik coğrafi konumu, modern altyapı ağı ve yatırımı teşvik etmeye yönelik hayata geçirilen önemli reformlar, ülkeyi cazip bir yatırım merkezi haline getiren başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. Fas pazarı, Krallık'ın cazibesini artırmayı ve ülkeyi Avrupa ile Afrika'nın kesişim noktasında rekabetçi bir sanayi ve lojistik platformu olarak konumlandırmayı amaçlayan uyumlu vergi teşvikleri ve yatırım destek mekanizmaları sayesinde, Türk firmaları da dahil olmak üzere yabancı şirketlere genel olarak elverişli bir ortam sunmaktadır."

Lazreq, ayrıca Fas makamlarının, yabancı şirketlerin kuruluş ve faaliyet süreçlerini basitleştirmek ve hızlandırmak amacıyla özellikle bölgesel yatırım merkezleri aracılığıyla şirket kuruluşu ve gerekli izinlerin alınmasına ilişkin idari işlemleri kolaylaştıran çeşitli tedbirleri hayata geçirdiğini anlattı.

İthalat kalemlerine ilişkinse Lazreq, Fas Krallığı'nın başlıca ithalat sektörleri arasında otomotiv sanayisi, tekstil, enerji ve sanayi ham maddelerinin yer aldığını belirtti.

TÜRK İŞ İNSANLARINA DAVET

Büyükelçi Lazreq, iki ülke arasındaki artan ticaret hacminin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi için atılması gereken adımlara da değindi.

İki ülkenin dengeli bir işbirliği geliştirmesi, ekonomik ve ticari ortaklığını güçlendirmesi, kazan-kazan anlayışı çerçevesinde ikili yatırım fırsatlarının teşvik edilmesi ve genişletilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Lazreq, şunları kaydetti:

"Fas Krallığı'nın İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlandığını da özellikle vurgulamak isterim. Bu büyük uluslararası organizasyonun, yapılandırılmış projeler aracılığıyla oluşacak ivmeye katılmak isteyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum. Bu doğrultuda, Türk şirketlerini Fas'taki yatırım imkanlarını araştırmaya ve lojistik yakınlık, ticari açıklık ile sektörel teşvikler gibi sunduğu avantajlardan yararlanmaya davet ediyorum."