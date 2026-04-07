  • TürkAkım saldırısına ilişkin Türkiye'den açıklama! Macaristan'la temasa geçildi
Ekonomi

TürkAkım saldırısına ilişkin Türkiye'den açıklama! Macaristan'la temasa geçildi

Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğal gaz boru hattına olası saldırılara ilişkin soruya, 'Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli.' cevabını verdi.

AA7 Nisan 2026 Salı 12:03 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji rotalarını çeşitlendiren Türkiye'nin olası arz sıkıntılarına karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkakım hattına sabotaj girişimi

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bir gazetecinin TürkAkım doğal gaz boru hattına olası saldırılara ilişkin sorusunu, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli." diye yanıtladı.

Petrolün rotası Türkiye'ye kayıyor! Hürmüz düğümüne alternatif plan

Türkiye'nin enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Bayraktar, oluşabilecek risklere karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğinin artırıldığını ifade etti.

Cuma günü Somali'ye gidecekleri bilgisini veren Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak." dedi.

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.

Nevşehir'de akılalmaz saldırı! Kurşunlara çakmakla karşılık verdi

