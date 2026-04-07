Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji rotalarını çeşitlendiren Türkiye'nin olası arz sıkıntılarına karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok." dedi.
Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bayraktar, bir gazetecinin TürkAkım doğal gaz boru hattına olası saldırılara ilişkin sorusunu, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli." diye yanıtladı.
Cuma günü Somali'ye gidecekleri bilgisini veren Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak." dedi.
Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.