Ekonomi

TürkAkım'da bakım çalışmaları başlıyor

TürkAkım'ının her iki deniz hattında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle 2-7 Haziran tarihleri arasında doğal gaz iletimine geçici olarak ara verilecek.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 13:50
TürkAkım'dan yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesindeki doğal gaz alım terminalinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve temel teşhis çalışmaları nedeniyle, doğal gaz iletimi 2-7 Haziran tarihleri arasında durdurulacak.

Çalışmalar, TürkAkım'ın deniz altı doğal gaz boru hattı sisteminin işletmecisi South Stream Transport BV tarafından yürütülecek.

- TÜRKİYE VE AVRUPA'YA GAZ ARZINDA KRİTİK GÜZERGAH

Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye uzanan TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip iki paralel hattan oluşuyor.

Hattın bir kolu Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılarken, diğer kolu Türkiye-Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı sağlıyor.

  • TürkAkımı Bakım
  • Doğal Gaz İletimi
  • Geçici Durdurma

