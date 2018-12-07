TürkAkım’ın Türkiye’ye ciddi stratejik katkısı var

‘Türkiye’nin Geleceğinde TürkAkım’ın Rolü’ adlı oturumda konuşan Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı (EPPEN) Volkan Özdemir TürkAkım projesinin Türkiye’ye ciddi bir stratejik katkısı olduğunu belirterek, “Türkiye böylece, Ukrayna kaynaklı transit riskinden kurtuluyor. İkinci hattın Bulgaristan üzerinden gideceği görünüyor. Böylece, Türkiye ilk defa Rus gazında nihai kullanıcı konumundan ara kullanıcı konumuna geçecek. Rusya, Türkiye üzerinden azımsanmayacak bir miktarı Avrupa’ya gönderdiğinde iki ülke arasında daha dengeli bir ilişki meydana gelecek” dedi.

KRİZDEN ETKİLENMEYECEK

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz da TürkAkım projesinin Türkiye’nin transit riskini kaldırdığını ve bu yüzden son derece önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin 31 Aralık 2019’dan sonra Avrupa piyasasında meydana gelebilecek Ukrayna-Rusya transit krizinden pek etkilenmeyeceğini dile getiren Karbuz, “Gazprom birinci ve ikinci hatla Ukrayna’dan transit ücretinden kurtuldu. Hükümetler arası anlaşmayı okuduğunuzda Gazprom’a verilen her türlü ayrıcalığı görürsünüz. Dolayısıyla TürkAkım birinci ve ikinci hattının bize maddi olarak birşey kazandırdığını düşünmüyorum. Kazan-kazan şeklinde ele alındı bu proje ama bir taraf daha fazla kazanıyor” dedi.