TürkAkım’ın vanası 8 Ocak’ı bekliyor

Türkiye ve Azerbaycan arasında hayata geçirilen TANAP’ın ardından TürkAkım da açılış için gün sayıyor. Rusya’dan Türkiye ve Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışı için İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 8 Ocak’ta tören düzenlenmesi planlanıyor. Projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, yıl bitmeden hattın doğal gaz akışına hazır hale geleceğini ifade etti. Esen, hattın Rusya’nın Anapa kentinden başlayıp Karadeniz’in altından ilerleyerek Türkiye’nin Trakya kıyısından karaya çıkacağını anımsatarak, “935 kilometre uzunluğundaki deniz altı hatlar, Kasım 2018’de törenle tamamlanmıştı. Aynı şekilde Anapa kara çıkışı tesisinin yapımı bitti. Kıyıköy alım terminalinin yapımında da yüzde 99 eşiğini aştık. Boru hattını işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Sözü geçen üç bölüm de artık birbirine bağlanmış ve doğal gazla doldurulmuş bulunuyor” diye konuştu.

6 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Hükümetlerarası anlaşmanın 10 Ekim 2016’da imzalanmasından sonra projenin büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden Esen, “TürkAkım aslında teknolojik olarak son derece zorlu bir proje. Toplam 1870 kilometre uzunluğundaki deniz hatları, 2 bin 200 metreye ulaşan derinliklere döşendi. Dolayısıyla TürkAkım, bugüne dek denizde bu derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı projesi oldu.” dedi.

Esen, projenin en zorlu etabının, Karadeniz’in Rusya kıyısı yakınında derinliğin 30 metreden birden bire 1500 metreye indiği kıtasal yamaç adı verilen eğimin katedilmesi olduğunu dile getirerek, “Bu denli güç bir projenin hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, 6 bini aşkın çalışanın uzmanlığı sayesinde oldu. Elbette dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in teknolojik donanımının da bunda büyük payı var” değerlendirmesinde bulundu.