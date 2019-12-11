TürkAkım’ın vanası 8 Ocak’ı bekliyor
TANAP’ın ardından Rus gazını taşıyacak TürkAkım da açılışa hazır. Son aşamaya gelen TürkAkım-1 projesinin Başkan Erdoğan ve Putin’in katılacağı bir törenle 8 Ocak’ta hizmete açılması planlanıyor.
Türkiye ve Azerbaycan arasında hayata geçirilen TANAP’ın ardından TürkAkım da açılış için gün sayıyor. Rusya’dan Türkiye ve Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışı için İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 8 Ocak’ta tören düzenlenmesi planlanıyor. Projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, yıl bitmeden hattın doğal gaz akışına hazır hale geleceğini ifade etti. Esen, hattın Rusya’nın Anapa kentinden başlayıp Karadeniz’in altından ilerleyerek Türkiye’nin Trakya kıyısından karaya çıkacağını anımsatarak, “935 kilometre uzunluğundaki deniz altı hatlar, Kasım 2018’de törenle tamamlanmıştı. Aynı şekilde Anapa kara çıkışı tesisinin yapımı bitti. Kıyıköy alım terminalinin yapımında da yüzde 99 eşiğini aştık. Boru hattını işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Sözü geçen üç bölüm de artık birbirine bağlanmış ve doğal gazla doldurulmuş bulunuyor” diye konuştu.
6 BİN KİŞİ ÇALIŞTI
Hükümetlerarası anlaşmanın 10 Ekim 2016’da imzalanmasından sonra projenin büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden Esen, “TürkAkım aslında teknolojik olarak son derece zorlu bir proje. Toplam 1870 kilometre uzunluğundaki deniz hatları, 2 bin 200 metreye ulaşan derinliklere döşendi. Dolayısıyla TürkAkım, bugüne dek denizde bu derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı projesi oldu.” dedi.
Esen, projenin en zorlu etabının, Karadeniz’in Rusya kıyısı yakınında derinliğin 30 metreden birden bire 1500 metreye indiği kıtasal yamaç adı verilen eğimin katedilmesi olduğunu dile getirerek, “Bu denli güç bir projenin hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, 6 bini aşkın çalışanın uzmanlığı sayesinde oldu. Elbette dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in teknolojik donanımının da bunda büyük payı var” değerlendirmesinde bulundu.
İki hattan oluşuyor
ABD’nin inşasında çalışan gemiye yaptırım kararı aldığı TürkAkım, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye’nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek. Ancak ikinci hattın Avrupa ayağının inşaasında sıkıntılar yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Bulgaristan’ın TürkAkım’ı kasıtlı olarak geciktirdiğini söyleyerek, ihtiyaç durumunda bu ülkeyi güzergah dışında bırakabileceklerini söylemişti. Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz’ın CEO’su Vladimir Malinovise yılbaşından itibaren TürkAkım boru hattından gelecek gazı almaya hazır olacaklarını söyledi. Ancak Malinov hattın Sırbistan sınırına kadarki 308 kilometrelik kısmının ise 31 Mayıs’a kadar tamamlanabileceğini belirtti.
Ağaç kaybı telafi ediliyor
Esen, Kıyıköy alım terminalinin inşaatından kaynaklı ağaç kaybının telafisi için de çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “Proje sahası, Kıyıköy’ün orman arazisinin binde birinden daha küçük bir alanı kaplıyor. Orman Müdürlüğü raporlarına göre, 23 bin 562 olarak kaydedilen ağaç kaybının telafisi için 119 hektarlık bir alanda bire beş oranında ağaçlandırma yaptık. Bunun yanında inşaatın başlamasından önce 3 bin hayvan uzmanlarca taşınarak sahadan uzaklaştırıldı, endemik bitki türlerinin tohumları toplanarak Ankara Gen Bankası’na gönderildi.” diye konuştu.
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