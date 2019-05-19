Türkçe isim koydu ihracatı patlattı

Avşar Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, Afyonkarasihar’da dededen başlayan demirden maden eşyaları üretimlerinin daha sonra mermer madenciliğine dönüştüğünü belirterek “Daha sonra hem mermer hem de mermer makine üretiminde şirketleşiyoruz. Akabinde mermer madenciliği yapıyoruz da neden ‘suyun da madenciliğini yapmayalım’ dedik ve Avşar Maden Suyu’nu kurduk” dedi. Şirketi 2015’te hayata geçirdiklerini anlatan Demirel “Avşar markamızın ismi ise fabrikamızın bulunduğu alanın adından ve Avşar Deresi’nin fabrikanın yakınından geçmesinden geliyor. Aynı zamanda tarihsel döneme baktığımızda bulunduğumuz bölgede Avşar boyları yaşarmış. Tüm bunlardan hareketle Avşar markasını hayata geçirdik. Ancak içinde Türkçe karakter ‘ş’ harfi olması sebebiyle danışman arkadaşlarımız ihracat yaparken zorlanabileceğimizi söyledi. Babam Şuayp Demirel’de aksine tam da bu nedenle içinde Türkçe karakter olması gerektiğini düşünerek markamızın isminin bu olması gerektiğine karar verdi” dedi.

İHRACATI ARTACAK

10 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını ve 15 çeşit maden suyu ürettiklerini anlatan Demirel “Afyonkarahisar’da bulunan üretim tesisimizde en son teknolojiyi kullanarak saatte 50.000 şişe, sezonda günde 600 bin şişeden fazla dolum yapıyoruz. Fabrikamızda 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Diğer şirketlerle beraber toplamda bölgede yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018 yılı ciromuz 40 milyon TL iken 2019’ da bu rakamı 100 milyon TL’ye çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Toplam satışımızın yüzde 25’ini ihracat oluşturuyor. Toplam satışımızın içinde ihracat payını 2023 yılında yüzde 85 - yüzde 90’a çıkartmayı hedefliyoruz Şu anda 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerse; Kosova, Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Dubai, Amerika, KKTCi, Azerbaycan, Güney Afrika, Bahreyn, Kuveyt, Çin, Tayvan, Kore. Fakat ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde de yer almayı planlıyoruz” dedi.

85 LİTRE HEDEFİ VAR

Mineralli su sektöründe üretim açığı olduğunu da anlatan Demirel “Yurt dışı içecek pazarında mineralli su tüketimi yüzde 50’lerde. Türkiye’de ise yüzde 5’lerin biraz üzerinde. Türkiye’de yıllık kişi başı maden suyu tüketimi 10 litre civarındadır. Avrupa ülkelerindeki tüketim ise 85 litre civarlarında gerçekleşmektedir. Bizde de Avrupa tüketim seviyelerine yaklaşmasını bekliyoruz” dedi.