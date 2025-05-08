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Ekonomi

Turkcell, BOTAŞ'ın fiber altyapı ihalesini kazandı: 15 yıllık stratejik anlaşma

Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell'den, Türkiye'nin sabit internet bağlantısı için dev adım… Turkcell Superonline, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından açılan “BOTAŞ Fiber Optik Kablo Altyapısındaki Elyafların Kiraya Verilmesi” ihalesini kazandı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yıllık 25,5 milyon dolarlık teklif karşılığında kazanılan ihalenin, önümüzdeki 15 yılı kapsadığına işaret etti. Dr. Koç “Turkcell'in ana işlerinden biri olan fiber internet altyapısının yaygınlaşmasına olan inancımızı, BOTAŞ ihalesinde bir kez daha ortaya koyduk. Gelecek vizyonumuzu da temsil eden bu anlaşma, servis kalitemizi artırma ve kapsama alanımızı genişletme imkânı sunacak. Söz konusu hatlar, 5G bağlantısının da ana omurgasını oluşturacak” dedi.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Turkcell, BOTAŞ'ın fiber altyapı ihalesini kazandı: 15 yıllık stratejik anlaşma
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Altyapısındaki Elyafların Kiraya Verilmesi İşi ihalesini kazandı ve Türkiye'nin fiber bağlantı altyapısı için stratejik bir anlaşmaya imza attı. 2009'da 15 yıl için imzalanan sözleşme ile başlayan iş birliğinin süresi, yeni anlaşma kapsamında yıllık 25,5 milyon dolarlık teklifle 15 yıl daha devam edecek.

İhaleyle ilgili bir açıklama yapan Ali Taha Koç, "Söz konusu altyapı 81 ilimizi de kapsıyor. Gerek kurumsal gerekse de bireysel abonelerin yararlanabiliyor olması ise daha geniş kapsama alanı ve daha yüksek müşteri memnuniyeti anlamına geliyor" dedi.

"5G TEKNOLOJİSİNİN OMURGASINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi:

"Dünyanın en hızlı internet erişim teknolojisi olan fiber interneti tüm Türkiye ile buluşturmaya devam etmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Turkcell'in gelecek vizyonu olarak belirlediği ana işlerimizden biri olan fiber internet altyapısının yaygınlaşmasına olan inancımızı BOTAŞ ihalesinde bir kez daha ortaya koyduk. Bu anlaşma, servis kalitemizi artırma ve kapsama alanımızı genişletme imkânı sunacak. Ayrıca yakın zamanda hayatımıza girecek olan 5G teknolojisinin omurgasını daha da güçlendirmemizi sağlayacak. Bu ihale ile Turkcell olarak ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bahsi geçen ihale, fiber altyapı hizmetlerine verdiğimiz önemi ortaya koyarken, sabit genişbant altyapısındaki uzun vadeli büyüme hedeflerimize de katkı sağlayacaktır."
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