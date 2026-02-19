İSTANBUL 13°C / 7°C
Turkcell, Salla Kazan Paylaş ile Ramazan geleneğini bu yıl da sürdürüyor

Turkcell, Ramazan ayının paylaşma ruhunu bu yıl da Salla Kazan Paylaş kampanyasıyla dijital dünyaya taşıyor. Turkcell'liler, Ramazan'da Turkcell uygulamasındaki Salla Kazan Paylaş özelliği üzerinden kazandıkları GB'ları ister kendileri kullanıyor ister sevdikleriyle paylaşabiliyor. Turkcell Ailem üyeleri ise kazandıkları GB'ları gruplarındaki tüm aile bireyleriyle paylaşabiliyor.

19 Şubat 2026 Perşembe 16:32
Turkcell'in 2019'dan bu yana devam eden Ramazan kampanyası "Salla Kazan Paylaş", her yıl milyonlarca Turkcell'linin katılımıyla Türkiye'nin en yaygın dijital paylaşım deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kampanya, Turkcell'liler arasında doğrudan fayda paylaşımını mümkün kılarken, aynı zamanda Turkcell'in dijital kanallar üzerinden sunduğu müşteri odaklı deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte gelenekselleşen kampanyanın bu yıl da sürdüğünü belirten Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, şunları söyledi: "Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın daha da anlam kazandığı özel bir ay. Her yıl Ramazan ayında hayata geçirdiğimiz bu kampanya, Turkcell'lilerin kazandıkları faydaları sevdikleriyle paylaşmalarına imkân tanıyor. Bu yılın yeniliklerinden biri olarak, Turkcell Ailem üyeleri Salla Kazan'dan kazandıkları GB'ları gruplarındaki tüm aile bireyleriyle paylaşabiliyor. Salla Kazan Paylaş, en geniş katılımlı dijital uygulamalarımızdan biri. Biz bu çalışmayı bir kampanyadan öte, Turkcell'in bir Ramazan geleneği olarak görüyoruz. Ramazan'ın herkes için paylaşımın, huzurun ve bereketin arttığı bir ay olmasını diliyoruz."

REKLAM FİLMİNDE "TANIDIK" BİR SAHUR HİKÂYESİ

Turkcell, Salla Kazan Paylaş kampanyasını bu yıl da özel bir reklam filmiyle duyuruyor. Başrolünde Kerem Bürsin'in yer aldığı filmde, sahura uyanamayan evin en küçükleri etrafında gelişen sıcak ve tanıdık bir Ramazan hikâyesi anlatılıyor. Aile bağlarını, birliktelik ve paylaşma duygusunu merkeze alan film, Ramazan'da kazanılan GB'ları paylaşmanın mutluluğunu ekrana taşıyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan reklam filmi televizyon, dijital platformlar ve sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluşuyor. Salla Kazan Paylaş reklam filmi serisi, Ramazan Bayramı döneminde yayınlanacak yeni hikâye ve sürpriz bir kampanyayla devam edecek.

