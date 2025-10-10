İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8296
  • EURO
    48,4151
  • ALTIN
    5350.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber
Ekonomi

Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber

Türkiye'yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell, yüksek hızlı interneti yaygınlaştırmak için yepyeni bir kampanya hayata geçirdi. Turkcell Superonline fiber müşterileri 100 Megabit fiyatına, 1000 Megabit “SüperFiber” kullanacak.

HABER MERKEZİ10 Ekim 2025 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber
ABONE OL

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, fiber interneti yaygınlaştırmak için başlattığı kampanya kapsamında 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit internet hizmeti sunuyor. Turkcell Superonline'ın mevcut ve yeni müşterileri; 6 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında 100 Megabit hızla aynı fiyata ışık hızında 1000 Megabit "SüperFiber" abonesi olabilecek.

"MÜŞTERİLERİMİZ 1000 MEGABİT 'SÜPERFİBER' DENEYİMLEYECEK"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç konuyla ilgili şunları söyledi:

"Turkcell olarak fiber yatırımlarımızla ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyor, ışık hızının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Müşterilerimizin de yüksek hızları test etmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamızla, 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit 'SüperFiber' deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de Turkcell'lilerin güçlü fiber altyapımız üzerinden 1000 Megabit ve üzeri hızlara kolayca ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Turkcell Superonline fiber internet altyapısının bulunduğu illerde geçerli kampanyaya Turkcell uygulaması, superonline.net ve turkcell.com.tr adreslerinden başvuru yapılabildiği gibi 0532 532 00 00 numaralı çağrı merkezi aranılarak ya da Turkcell İletişim Merkezleri ziyaret edilerek de 'SüperFiber'e geçiş yapılabiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.