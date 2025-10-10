Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, fiber interneti yaygınlaştırmak için başlattığı kampanya kapsamında 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit internet hizmeti sunuyor. Turkcell Superonline'ın mevcut ve yeni müşterileri; 6 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında 100 Megabit hızla aynı fiyata ışık hızında 1000 Megabit "SüperFiber" abonesi olabilecek.

"MÜŞTERİLERİMİZ 1000 MEGABİT 'SÜPERFİBER' DENEYİMLEYECEK"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç konuyla ilgili şunları söyledi:

"Turkcell olarak fiber yatırımlarımızla ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyor, ışık hızının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Müşterilerimizin de yüksek hızları test etmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamızla, 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit 'SüperFiber' deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de Turkcell'lilerin güçlü fiber altyapımız üzerinden 1000 Megabit ve üzeri hızlara kolayca ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."