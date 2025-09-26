Turkcell, sürdürülebilirlikte sektörünün dünya lideri

Sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki çalışmalarıyla sektöre öncülük eden Turkcell, Londra Borsası Grubu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından yayımlanan ÇSY (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) sürdürülebilirlik derecelendirmesinde küresel telekom lideri oldu. Turkcell, LSEG ÇSY Endeksi'nde dünya genelindeki 286 telekom şirketi arasında 1'inci sıraya yerleşerek, sektörünün en yüksek ÇSY skoruna sahip şirketi oldu.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde şirketlerin sürdürülebilirlik puanları belirlenirken doğrudan referans alınan LSEG ÇSY skoru, yatırımcılar için öncelikli bir kriter. Değerlendirme, Turkcell'in Çevresel, Sosyal ve Yönetişim stratejisinin, uluslararası arenada takdir edilmesi açısından da önem taşıyor.

"BAŞARIMIZ ULUSLARARASI ARENADA DA TEYİT EDİLDİ"

BM İklim Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Turkcell'in elektrik ihtiyacının tamamını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığına ve Türkiye telekom sektöründe karbon nötr operasyonlara imza atan ilk ve tek şirket olduğuna değindi. Kalyon şunları söyledi: "Turkcell olarak tüm iş süreçlerimizin çevreye ve topluma olan etkisini hassasiyetle gözetiyoruz. LSEG ÇSY derecelendirmesinde küresel telekom liderliğine ulaşmamız, bu alanlardaki vizyonumuzu finansal başarıyla buluşturan stratejimizin uluslararası boyutta teyididir. Bu, yalnızca şirketimiz ve sektörümüz için değil, ülkemiz adına da son derece prestijli bir başarı. Borsa İstanbul (BIST) ve New York Borsası'nda (NYSE) çift kote olan ilk ve tek şirket olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve SBTi onaylı karbon ayak izi azaltım hedeflerimizle iklim eylemine liderlik ediyoruz. Şeffaf ve hesap verilebilir raporlamamızla tüm paydaşlarımıza ilham vermeyi sürdürüyoruz."

"HEDEFİMİZ, GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR DÜNYA BIRAKMAK"

Turkcell'in telekomünikasyon sektöründe TSRS'ye (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu ilk Entegre Faaliyet Raporu'na imza attığını ve yıl başında ihraç ettiği 500 Milyon dolar büyüklüğündeki sürdürülebilir tahviliyle yatırımcıya güçlü bir mesaj verdiğini hatırlatan Kamil Kalyon, "Turkcell'in dört farklı ilde bulunan beşinci güneş enerjisi santrali, bu ay içerisinde Yozgat'ta devreye alındı. Yakında farklı lokasyonlarda yeni santrallerimizi devreye alarak kurulu gücümüzü daha da artıracağız. BM İklim Haftası vesilesiyle iklim eylemine yönelik kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Hedefimiz hem karbon ayak izimizi azaltmak hem de gelecek nesillere daha temiz ve daha yeşil bir dünya miras bırakmak" dedi.