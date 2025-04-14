Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde kurulan Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zekâ Odak Grubu'nun (ITU-T Focus Group on AI-Native Network, FG-AINN) ilk yüz yüze toplantısına ev sahipliği yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile ITU Standardizasyon Bürosu Direktörü Seizo Onoe'nin de katıldığı zirvede yapay zekâ temelli şebekeler hakkında çalıştaylar gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iletişim teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek amacıyla düzenlenen zirvenin ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Koç, "Telekomünikasyon ağlarına yapay zekâ entegrasyonuyla daha akıllı, daha etkin ve daha verimli dijital altyapılar kurmayı hedefliyoruz. Otonom karar mekanizmalarıyla donatılmış, sıfıra yakın gecikmeye sahip ve bütünsel bağlantı halinde çalışan ağlar, yakın geleceğin telekom standartları olacak. Yapay zekâ tabanlı telekomünikasyon ağlarına dair küresel sektör temsilcilerini, akademisyenleri ve standartlaştırma uzmanlarını ülkemizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bu toplantının ülkemizde gerçekleşmesi tesadüf değil. Turkcell olarak yenilikçi haberleşme altyapıları üzerine yoğun bir çalışma içindeyiz. Güncel telekomünikasyon standartlarını bir adım ileriye götürmenin yollarını düşünüyor, araştırıyor, çalışıyoruz. Yapay zekâ, kuantum, 6G gibi dönüştürücü teknikler de önümüzü açıyor. Kurucu üyesi olduğumuz ve aynı zamanda başkanlığını yürüttüğümüz bu uluslararası oluşumun ilk yüz yüze toplantısına katılımları ve katkılarından dolayı BTK Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu ve ITU Standardizasyon Bürosu Direktörü Seizo Onoe başta olmak üzere tüm konuklara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KUANTUM SONRASI DÖNEME HAZIRLANIYORUZ"

Etkinliğin 14 Nisan Dünya Kuantum Günü'nde gerçekleşmesinin önemine de değinen Ali Taha Koç şu ifadelerde bulundu: "Kuantum teknolojileri, iletişimin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Turkcell olarak, Türkiye'nin kuantum yolculuğunda en ön safta yer almaktan gurur duyuyoruz. Telekomünikasyon sektörünü kuantum sonrası döneme hazırlayacak kriptografi çözümlerinin geliştirilmesine yönelik GSMA (Uluslararası GSM Birliği) bünyesinde kurulan çalışma grubuna Türkiye'den katılan ilk ve tek şirketiz. Uluslararası teknoloji ekosisteminin paydaşları ile iş birliği içinde, iletişim ve bağlantı teknolojilerinin geleceğini tasarlamaya devam edeceğiz. Turkcell olarak güçlü altyapı ağımızla, insanlarımızın sağlam bağlarla birbirine ve hayata bağlanmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Telekomünikasyon Standardizasyon Bürosu Direktörü Seizo Onoe ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Yapay zekâ uygulamaları, küresel iletişim ve ağ altyapılarına hızla entegre oluyor. Bu dönüşüm sürecinin sağlıklı, güvenilir ve verimli şekilde ilerleyebilmesi için, tüm paydaşların üzerinde uzlaştığı uluslararası standartlara duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. ITU bünyesinde kurulan Yapay Zekâ - Yerel Ağlar Odak Grubu'nda, alanında öncü kuruluşlar ve uzmanların ortak çalışmalara imza atmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, geleceğin ağlarını şekillendirmede kritik bir rol oynayacak."

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapay zekâ destekli ağlara geçiş, yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, aynı zamanda tüm sektörleri dönüştürecek bir paradigma değişimidir. Bugün burada İstanbul'da, yapay zekâ odaklı ağların tanımı ve çerçeveleri, potansiyel etkilerini vurgulayan kullanım senaryoları, teknik spesifikasyonlar ve uygulama önerileri üzerinde ilerlemeyi amaçlıyoruz. Turkcell'in ev sahipliğinde bir araya gelerek bu dönüşümün çerçevesini birlikte çizmekten büyük heyecan duyuyoruz. Amacımız, yapay zekâyı ağların merkezine yerleştiren, otonom, uyumlu ve geleceğe hazır sistemleri birlikte inşa etmek."

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Hakkında:

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Birleşmiş Milletler'in dijital teknolojilerden sorumlu kuruluşudur ve 194 Üye Devlet ile birlikte 1.000'in üzerinde şirket, üniversite, sivil toplum kuruluşu ile uluslararası ve bölgesel örgütlerden oluşan bir üyeliğe sahiptir. 1865 yılında kurulan ITU, radyo frekans spektrumunun ve uydu yörüngelerinin küresel kullanımını koordine eder, uluslararası teknoloji standartlarını belirler, evrensel bağlantı ve dijital hizmetleri teşvik eder ve en uzak topluluklar da dahil olmak üzere herkesin sürdürülebilir dijital dönüşümden faydalanmasını sağlamaya yardımcı olur. Yapay zekâdan (AI) kuantuma, uydulardan deniz altı kablolarına, gelişmiş mobil ve kablosuz geniş bant ağlarına kadar ITU, dünyayı ve ötesini birbirine bağlamaya kararlıdır. Daha fazla bilgi için: www.itu.int.