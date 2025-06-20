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Ekonomi

Turkcell ve Amazon Türkiye'den müşteri deneyimini iyileştiren iş birliği

Turkcell ve Amazon Türkiye, dijital kanallarda müşteri deneyimini yeni bir boyuta taşıyan önemli bir iş birliğine imza attı. Müşteriler Turkcell, Superonline ve TV+'ın hizmetlerine artık Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden de kolay ve hızlı bir şekilde erişebilecek.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 15:51 - Güncelleme:
Turkcell ve Amazon Türkiye'den müşteri deneyimini iyileştiren iş birliği
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Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim markası Turkcell, Amazon Türkiye ile önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Dijital kanallar odağında gerçekleşen iş birliği kapsamında, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında Turkcell'e ait özel bir marka sayfası oluşturuldu. Turkcell'in zengin dijital dünyasına açılan bir kapı işlevi görecek sayfada, Turkcell, Superonline ve TV+ ürün ve hizmetleri tanıtılıyor. Müşteriler, Turkcell abonesi olma, Superonline ev interneti başvurusu yapma ve TV+ üyeliği başlatma gibi işlemlerini de kolayca yapabilecek.

Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim markası Turkcell, Amazon Türkiye ile önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Dijital kanallar odağında gerçekleşen iş birliği kapsamında, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında Turkcell'e ait özel bir marka sayfası oluşturuldu. Turkcell'in zengin dijital dünyasına açılan bir kapı işlevi görecek sayfada, Turkcell, Superonline ve TV+ ürün ve hizmetleri tanıtılıyor. Müşteriler, Turkcell abonesi olma, Superonline ev interneti başvurusu yapma ve TV+ üyeliği başlatma gibi işlemlerini de kolayca yapabilecek.

Turkcell'in ürün, hizmet ve kampanyalarının yanı sıra TV+'ın renkli dünyasına hızlı erişim kolaylığı sağlayacak iş birliğinin, ilerleyen süreçte Turkcell Pasaj ürünlerini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal iş birliğiyle ilgili, "Amazon Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, dijitalleşme vizyonumuzda önemli bir adımı oluşturuyor. Hedefimiz, kullanıcılara dijital ortamda daha etkileşimli, hızlı ve entegre bir deneyim sunmak. Turkcell'in yenilikçi ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak bizim için stratejik bir öncelik. Yaptığımız iş birliğinin kapsamını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Amazon Ads, Türkiye, Mısır ve G. Afrika Genel Müdürü Yasmine Hassan ise, "Müşterilerimizin Amazon.com.tr'de aradıkları ürünlere kolayca ulaşmalarını sağlamak en büyük önceliklerimiz arasında. Bu doğrultuda, geniş bir yelpazede hizmet sunan Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, Amazon Türkiye müşterileri Turkcell'in sunduğu ürün, hizmet ve kampanyalara amazon.com.tr üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Müşteri deneyimini zenginleştiren bu tür iş birliklerinden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Turkcell'in Amazon.com.tr üzerinden sunduğu ürün, kampanya ve hizmetlerine buradan erişilebiliyor.

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