Turkcell ve Ericsson’dan sağlıkta ilk 5G deneyimi

Ambulanstaki uzmana rehberlik eden geri bildirim özelliğine sahip bir eldivenin kullanıldığı uygulamada, 5G pilot şebekesinden iletilen çağrı üzerinden ultrason tarama işlemi gerçekleştirildi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Bu işlem sırasında, IMS teknolojisi üzerinden doktor ile ambulans arasında HD ses ve yüksek kalitede görüntülü görüşme de sağlandı ve hastanın durumu hakkında daha detaylı bilgi alınabildi. En yeni teknolojilerin Türkiye’de hayat bulması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “5G’nin sağlık sektörünün dijitalleşmesi için neler sunabileceğinin iyi bir örneğini bu çalışma ile ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulama, etkileşimli aramanın 5G ağlarındaki kullanım örneklerinden sadece biri. Artırılmış ve sanal gerçeklik ile birlikte uzaktan destek, iş birliği ve yönlendirme gibi farklı alanlarda kullanım bulabilecek çok sayıda uygulama da mevcut. 5G’nin farklı sektörlerin dijitalleşmesine nasıl katkı sağlayacağı konusunda çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz” dedi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ

Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın ise “Bu inovasyon konsepti sektörün geleceği için faydalı olacak.Bu çözümümüzün tüm 5G kullanıcıları yararına ticari bir gerçek haline dönüşebilmesi için küresel telekom standartları ve daha kapsamlı cihaz ekosistemi açısından desteklenmesi gerekiyor.”