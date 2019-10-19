Turkcell’den 25 yılda 50 milyar TL’lik yatırım

Turkcell, 25’inci yılı etkinlikleri kapsamında başkent Ankara’da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da aralarında bulunduğu 500’e yakın davetli katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça 25 yılda 50 milyar yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye için çalıştıklarının altını çizen Akça, Turkcell’in 25 yılda bir çınar gibi büyüdüğünü ifade etti. Akça aynı zamanda ülkenin her köşesine hizmet götürdüklerinin de altını çizdi.

YENİ ADIMLAR LAZIM

Turkcell’in 25. yıl resepsiyonuna katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan “Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz” dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN

25. yıl resepsiyonunda konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak çalışmaya aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti. Amaçlarının insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu anlatan Erkan “İnsanımızın, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri ve küresel rekabette bir adım önde olabilmeleri için onlara fırsat eşitliği sunacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bugün alanımızda küresel bir güce ulaşmamıza vesile olan tüm müşterilerimize bize gösterdikleri teveccüh için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şüphesiz bugün geldiğimiz noktadaki başarımızı onların bize sağladığı motivasyona borçluyuz “ dedi. Öte yandan Erkan şirketin yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiğini, 3 yılda 16 milyar TL daha yatırım yapacaklarını belirtti.

FİBERDE ORTAK ALTYAPI MEMLEKET MESELESİ

Fiberde ortak altyapı yatırımına da değinen Ahmet Akça “Ortak altyapı memleket meselesi” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça “Yaklaşık 3,5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Bugün itibarıyla sadece İstanbul’da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da bin 500’ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda” dedi.