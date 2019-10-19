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Turkcell’den 25 yılda 50 milyar TL’lik yatırım

25. yılı için Ankara’da düzenlenen resepsiyonda konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Akça, 25 yılda 50 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi. Akça, “Fiber ortak altyapı memleket meselesidir” dedi.

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Turkcell, 25’inci yılı etkinlikleri kapsamında başkent Ankara’da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da aralarında bulunduğu 500’e yakın davetli katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça 25 yılda 50 milyar yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye için çalıştıklarının altını çizen Akça, Turkcell’in 25 yılda bir çınar gibi büyüdüğünü ifade etti. Akça aynı zamanda ülkenin her köşesine hizmet götürdüklerinin de altını çizdi.  

YENİ ADIMLAR LAZIM

Turkcell’in 25. yıl resepsiyonuna katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan “Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz” dedi. 

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN 

25. yıl resepsiyonunda konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak çalışmaya aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti. Amaçlarının insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu anlatan Erkan “İnsanımızın, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri ve küresel rekabette bir adım önde olabilmeleri için onlara fırsat eşitliği sunacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bugün alanımızda küresel bir güce ulaşmamıza vesile olan tüm müşterilerimize bize gösterdikleri teveccüh için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şüphesiz bugün geldiğimiz noktadaki başarımızı onların bize sağladığı motivasyona borçluyuz “ dedi. Öte yandan Erkan şirketin yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiğini, 3 yılda 16 milyar TL daha yatırım yapacaklarını belirtti.

FİBERDE ORTAK ALTYAPI MEMLEKET MESELESİ

Fiberde ortak altyapı yatırımına da değinen Ahmet Akça “Ortak altyapı memleket meselesi” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça “Yaklaşık 3,5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Bugün itibarıyla sadece İstanbul’da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da bin 500’ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda” dedi. 

25 YILDA İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİ

1994: Cep telefonundan ilk ‘Alo’ denildi 

1995: İlk SMS gönderildi 

1999 : Hazır Kart hayata geçti 

2000: NYSE’de kote oldu

2002: İlk MMS gönderildi 

2003: İlk mobil ödeme gerçekleşti 

2005: Gençler için GNCTRCLL kuruldu 

2005: Ukrayna’da LIFECELL hayata geçti  

2006: Kurumlar için İŞTCELL hizmet vermeye başladı 

2007: İlk fiber internet hizmeti verilmeye başladı 

2008: Belarus’ta LIFE şirketi kuruldu 

2009: İlk 3G hizmeti verilmeye başlandı 

2010: Turkcell’in yerli telefonu T10 müşterilerle buluştu 

2012: Van Kumbarası projesi hayata geçti 

2013: İlk Turkcell markalı tablet hizmete sunuldu 

2014: Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP hayata geçti 

2016: Cep telefonundan 4.5G hizmeti verilmeye başlandı 

2017: Geleceği Yazan Kadınlar Projesi hayata geçti 

2017: Turkcell’in dijital operatörü LIFECELL hizmet vermeye başladı 

2017: 5G’de hız rekoru kırıldı ve Türkiye’nin ilk arama motoru Yaani hayata geçti. Merhaba Umut Projesi başladı 

2018: ULAK ilk yerli baz istasyonu şebekede sinyal verdi 

2018: Dijital ihracat hamlesi için ilk adım atıldı 

2019:  Turkcell 25 yaşında 

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