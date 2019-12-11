Turkcell’den 5G’de büyük yatırım atağı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2019 yılında devraldığı yeni göreviyle beraber şirkette yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bu yılı da önemli başarılarla kapatmaya hazırlandıklarını anlatan Erkan, 5G’ye odaklandıklarını kısa süre önce Çin’den aldıkları 500 milyon Euro tutarındaki krediyi de bu amaçla kullanacaklarını ifade etti. Krediyi kasalarında para varken ve borç çevirebilme yetenekleri yüksekken aldıklarını ifade eden Erkan, 5G teknolojisine yatırım yapacaklarını ve bunun Türkiye’yi değiştireceğini ifade etti.

BİRÇOK YENİLİK VAR

Erkan, Turkcell’in 5G için hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: “5G’nin önündeki en büyük engel fiber altyapının yetersizliği. GSMA Yönetim Kurulu toplantılarında da gördüğüm; dünyanın önde gelen operatörlerin ortak gündemi fiber altyapı. Fiber sorununu ne kadar çabuk çözersek 5G’ye o kadar etkin geçiş sağlayarak bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açabiliriz. Öte yandan biz Turkcell olarak 5G için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Teknolojideki öncü rolümüzü 5G alanında da devam ettiriyoruz. Bu alanda Türkiye’de ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Son olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli yazılım şirketi Nara işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz projeyle engelli bir Trabzonspor taraftarının hayalini gerçekleştirdik” dedi.

SERVİSLER ARTTI

Turkcell müşterileri şirketin 25’inci yılında ürün ve servis kullanımında yeni rekorlara imza attığını da anlatan Erkan “Sadece 11 ayda, bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 1 milyar 788 milyon GB’ın üzerinde mobil internet kullanımı yapan Turkcell müşterileri, aynı dönemde 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuşma gerçekleştirdi. Turkcell, en yeni teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak için 3 yılda 3 milyar dolar yatırım yapacak” dedi.

Erkan, “25’inci yılımızı geride bırakırken müşterilerimiz şimdiye kadarki en yüksek data ve ses kullanımını gerçekleştirdi. Yine yerli ve milli uygulamalarımız BiP, fizy, TV+ ve Dergilik Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında ön sıralarda yer aldı. Tüm bu sonuçlar bize cesaret verirken sorumluluk yüklüyor” dedi.

2019’da Turkcell müşterilerinin kullanım rakamları

- 1.7 milyarlık GB kullanımı.