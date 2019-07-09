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Turkcell’den dataya 2 milyar TL’lik yatırım

Türkiye’yi veri merkezi yapmak için çalışan Turkcell, bu alanda 2020 yılına kadar 2 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirecek. Böylece şirket 8 veri merkezine ulaşarak Türkiye’nin datasını yurt içinde saklayacak. 

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Turkcell dön Turkcell, yeni grup şirketi Turkcell Dijital İş Servisleri’yle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zeka çözümleri de dahil olmak üzere firmalara tek noktadan uçtan uca dijital sektörel çözümler sunmaya devam edecek. Servisler ve iş çözümleriyle son üç yılda dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma başarısını gösteren Turkcell, sekiz veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip.         

BULUT SERVİSİ VAR 

Dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezlerini müşterileriyle buluşturmak için çalışan şirket, 2016’da açılan Gebze Veri Merkezi’nin ardından geçen yıl da 14 bin 500 metrekare tesis ve 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi’ni hizmete sundu. Bu yıl Ankara, 2020’de de Çorlu veri merkezlerinin tamamlanmasıyla yapılan yatırım miktarı 2 milyar TL’yi bulacak. 

Aynı zamanda Türkiye’nin bulut hizmetleri işletmecisi olan Turkcell, kurumsal müşterilerine bulut servislerini sunuyor. Kurumların tüm bilgi teknolojileri altyapısını Turkcell Veri Merkezleri’nde konumlandırıp müşterilerinin maliyetini düşürürken, esnek bir altyapı sağlıyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, güvenlik uygulamaları ve veri merkezlerine yaptıkları yatırımın gelecek dönemde daha net ortaya çıkacağını söyledi.  

Siber güvenlik konusunda her ülkenin kendi altyapısını sağlaması gerektiğini anlatan Özata, şunları kaydetti: “Amacımız yerli ve milli bilgi birikimimizi artırarak Türkiye’nin siber güvenlik alanında söz sahibi ülkelerden biri olabilmesine katkı sağlayabilmek. Bu kapsamda güvenlik eğitim sistemiyle her yıl 30 genci yetiştiriyoruz. Bunların bir kısmını şirketimizde istihdam ediyoruz, diğer kısmını sektörün ihtiyacına sunuyoruz.” 

FIRST SERTiFiKASINA SAHiP

Ceyhun Özata, Turkcell Maltepe Teknoloji Plaza’daki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nin bu alanda en prestijli sertifikalardan Forum of Incident Response Security Teams-Olay Müdahale Güvenlik Ekibi Forumu (FIRST) sertifikasıyla tescillendiğini dile getirerek, şunları söyledi: “FIRST, dünyanın her yerinden akredite güvenlik operasyon merkezleriyle çalışarak olası tehditlere karşı önlemlere ulaşma ve koruma için en iyi kaynaklara erişimi sağlıyor. Türkiye’de FIRST sertifikasına sahip ve müşterilerine hizmet sunan ilk şirketiz. Bu merkezi kamu kurumları için de güvenlik çözümleri üretilebilecek bir altyapıyla dizayn ettik.”

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