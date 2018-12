Turkcell’den yepyeni bir GNÇ

Turkcell, gençlerin çok sevdiği GNÇ uygulamasının içeriğini gençlerin enerjisi ve beklentilerine göre yeniledi. GNÇ, yenilenen yeni dünyasında gençlerin tüm ihtiyaçlarını dijital tek bir çatı altında topluyor. Yeni GNÇ’de, en heyecanlı etkinlikler, sürpriz GB hediyeli oyunlar, Turkcell Akademi’nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara yönelik hazırlık, özel iletişim kampanyaları ve Paycell’le ücretsiz para transferi imkânı tek uygulama üzerinden kendilerine sunuluyor. Bunun yanı sıra gençler Turkcell ile ilgili tüm sorularını kendileri için özel çalışan Gencaver’lere yöneltip, destek alabiliyor, kalan kullanımlarını, fatura ve kalan bakiye tutarlarını GNÇ üzerinden takip edebiliyor.

Ömer Barbaros Yiş: “Yenilenen GNÇ ile gençler kariyerine de yön verecek”

GNÇ uygulamasını baştan sona yenilediklerinin altını çizen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, “Gençler arasında efsane olan GNÇ’de 14 yılı geride bıraktık. İlk yola çıktığımız günden bu yana gençlerimizin beklentileri ve hayata bakış açıları da oldukça değişti. Gençler artık sadece eğlenmek istemiyor. Bir yandan eğlenirken bir yandan da okullarına ek olarak alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirmek ve iş hayatına hazır hale gelmek istiyorlar. Biz de buna uygun olarak yenilenen GNÇ’de kendilerine dijital ortamda eşsiz eğitim fırsatları sunuyoruz. Gençlerimiz uygulama üzerinden bir yandan yabancı dil öğrenirken bir yandan da kariyerleri için önemli yer tutan sınavlara hazırlanabilecek. Hatta üniversitelerinin ders notlarını da burada bulabilecekler. Turkcell Akademi’nin zengin içerikli eğitim videolarıyla da ilgi duydukları alanda diledikleri eğitimi alabilecekler. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onların eğitimlerine destek olmak için GNÇ dünyamızı sadece Turkcell’lilere değil, diğer operatörleri kullanan gençlerimizin de hizmetine açtık. Gençlerimizi eğitimin yanı sıra bolca eğlencenin de yer aldığı GNÇ’yi takip etmeye davet ederken, uygulamamız üzerinden onları yeni sürprizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Amerikalı ve İngiliz eğitimcilerden yüz yüze ücretsiz İngilizce dersi

GNÇ, eğitim alanında alışılmışın dışında zengin bir içeriğe sahip. Gençlerden gelen talepler doğrultusunda şekillenen içerikten, her gencin kendi ihtiyacına göre çözüm bulması mümkün. GNÇ’nin yaptığı bir araştırmada, gençlerin yüzde 70’inin İngilizce pratiklerinin yeterli olmadığını söylemesi üzerine, Amerika ve İngiltere’den eğitmenlerle yüz yüze eğitimler sunan English Ninjas uygulaması ile bir işbirliği yapıldı.

Bu sayede GNÇ’den alınan şifre ile gençler English Ninjas uygulamasından anlık olarak ücretsiz konuşma pratiği yapabiliyor. Üstelik bundan 26 yaş altındaki tüm operatör müşterileri de faydalanabiliyor. GNÇ’liler İngilizce seviyelerini ölçmek için English Ninjas’ta ücretsiz olarak seviye tespit sınavına katılabiliyor.

Kariyer yolundaki gençlere Turkcell Akademi desteği

Turkcell Akademi’nin zengin içerikli dijital eğitim videoları kariyer yolundaki gençlere, yenilenen GNÇ uygulaması üzerinden sunuluyor. Üniversite öğrencileri ise fakültelerinin ders notlarına Noteedu üzerinden ödeme yapmadan erişebiliyor. Ayrıca, GNÇ uygulamasından alacakları şifre ile her ay 10 TL’ye kadar olan notlara da ödeme yapmadan kolayca ulaşabiliyor.

KPSS, ALES, DGS, YDS, TYT-YKS ve daha pek çok sınava hazırlanan gençler, GNÇ’den alınan şifre sayesinde Tekuzem’in online eğitimlerine evden, işten istediği yerden alabiliyor. GNÇ’den alınan şifre tüm Tekuzem eğitmlerinde anında yüzde 25 indirim sağlıyor.

Paycell’le gençlere ücretsiz para transferi fırsatı

Türkiye’nin ve Turkcell’in yeni ödeme sistemi, anlık para transferine aracısız çözüm getiren Paycell, GNÇ uygulamasını kullanan gençler için ek ödeme yapmadan, IBAN ve hesap numarasına gerek kalmadan sadece cep telefonu numarasıyla para transferi olanağı da sunuyor. Paycell sayesinde gençler rahat rahat arkadaşlarına para gönderebiliyor, ailelerinin verdiği harçlığa kolayca erişebiliyor veya internet üzerinden oyun alışverişlerini kredi kartına ihtiyaç duymadan yapabiliyor.

Çatlatan çatlatana: 6 ayda 6 milyon GB’tan fazla hediye

Uygulama içindeki ÇATLAT oyunu ile Turkcell’li gençler her hafta ekranlarında beliren iki yumurtayı çatlatıp sürpriz internet kampanyalarından faydalanıyor ve böylece ek mobil internet ihtiyaçlarını GNÇ uygulaması ile karşılıyorlar. Turkcell teknoloji ekiplerinin geliştirdiği yeni sistem ile başvurulduğu an, bulunan konuma göre kampanya faydası şekilleniyor. Şebekede kullanılmayan kapasitenin GNÇ’lilerle paylaşılmasını esas alan ve dünyada bir ilk olan sistem tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirildi. Bu sayede gençlere her başvuruda farklı sürprizler sunuluyor. Ayda 8 GB’a kadar internet kazandıran ÇATLAT’tan son 6 ayda 3 milyon genç faydalandı. Oyun bugüne kadar gençlere 6 milyon GB’tan fazla mobil internet kazandırdı.