Turkcell'den yılın ikinci çeyreğinde güçlü büyüme

Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, 2025 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü performansını sürdürdü. Şirket, söz konusu 3 aylık dönemde 816 bin yeni abone ile son 5,5 yılın en yüksek çeyreklik net faturalı mobil abone kazanımına imza attı. Toplamda 43,5 milyon abone bazına ulaşan Turkcell, mobil pazardaki açık ara liderliğini devam ettirdi.

Turkcell'in, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme başarısı gösterdiğine işaret eden Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, sonuçlara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"YILIN İLK YARISINI BÜYÜK BAŞARIYLA KAPATTIK"

"2025 yılının ilk yarısını; üstün altyapımız, müşterilerimizin bize duyduğu güven ve stratejik önceliklerimize olan bağlılığımız sayesinde güçlü sonuçlarla tamamladık. Bu dönemde sağlıklı büyümemizi sürdürürken; teknoloji ve altyapı yatırımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ettik. Finansal ve operasyonel açıdan sergilediğimiz başarılı tablo, yıl sonu hedeflerimize ulaşma konusundaki güvenimizi daha da perçinledi.

İkinci çeyrekte, faturalı tarafta son 5,5 yılın rekor çeyreklik net abone kazanım rakamına ulaştık. Genişleyen abone bazımız ve güçlü ARPU performansımızla konsolide gelirlerimiz ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12,5 büyüyerek 53 milyar TL'ye ulaştı. Techfin ve dijital iş servislerimiz de bu büyümeye önemli katkı sağladı. FAVÖK yüzde 14,8'lik artışla 23,1 milyar TL oldu. FAVÖK marjımız yıllık bazda 0,9 puan iyileşerek yüzde 43,5'e yükseldi. Net kârımız ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artarak 4,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlar kurulduğumuz günden bu yana ülkemize yaptığımız 28 milyar dolarlık yatırımla sürdürdüğümüz liderliğimizi, 5G döneminde de devam ettireceğimizin güçlü göstergesi oldu.

GÜÇLÜ ABONE KAZANIMIYLA SAĞLIKLI BÜYÜME

Telekomünikasyon sektöründe rekabet, yılın ikinci çeyreğinde de beklentilerimiz doğrultusunda devam etti. İlk çeyrekte elde ettiğimiz güçlü ARPU artışının verdiği güven ve ikinci çeyrekte hayata geçirdiğimiz derinleştirilmiş abone yönetimi yaklaşımıyla, kampanya ve tekliflerimizi daha çevik ve hedefli bir şekilde yönettik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanan ve alt segmentler bazında farklılaşan değer tekliflerimiz sayesinde, yılın ikinci çeyreğini 816 bin yeni abone kazanımıyla tamamladık. Mobil abone bazımızda, faturalı abonelerin oranı yıllık 5 puan artarak yüzde 78'e ulaştı. İkinci çeyrekte mobil ARPU'da (M2M hariç) yıllık bazda yüzde 9,8 oranında bir büyüme kaydettik.

"TURKCELL ÇÖZER" YAKLAŞIMININ YENİLİKÇİ SERVİSİ: TUMBARA

Müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımımızın bir yansıması olarak, 'Turkcell Çözer' anlayışı kapsamında "Tumbara" servisini hayata geçirerek abonelerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ettik. Sektörde ilk olma niteliği taşıyan Turkcell Tumbara servisimizle, müşterilerimizin paketlerinden artan GB, SMS ve dakikaları ziyan olmuyor, dijital kumbaralarında birikerek yeniden kullanılabiliyor. Daha ilk aylarında 4,3 milyon kullanıcımızın fayda sağladığı servisimiz, hızla büyümeye devam ediyor.

Pazarda fark yaratan dinamik fiyatlama ve kampanya stratejilerimizin temelinde de müşterilerimizin talep ve beklentilerine verdiğimiz önem yatıyor. Yine sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz 'Ücretsiz Akıllı Fatura' servisimiz 14 milyon kullanıcıya ulaşarak bu stratejimizin doğruluğunu gösterdi. Bundan sonraki dönemde de müşteri odaklılığımızı en üst seviyede tutarak, her bir kullanıcımıza daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz.

VERİ MERKEZİ, BULUT TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM

Ülkemizi bölgesel bir veri üssü haline getirme hedefiyle uzun yıllardır yatırım yaptığımız veri merkezi ve bulut alanına olan ilgi artarak devam ediyor. Bu durum, stratejik konumlanmamızın ne kadar isabetli olduğunu her çeyrek daha net kanıtlıyor. Turkcell olarak yıllar içinde edindiğimiz tecrübe ile sektörde öne çıkmaya ve bu alanda büyümeye devam ediyoruz. Kapasite yatırımlarımızın güçlü talep doğrultusunda gelire dönüşmesiyle, veri merkezi ve bulut gelirleri bu çeyrekte yıllık yüzde 53,2 oranında artış göstererek, önemli bir performansa imza attı.

Veri merkezi, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlardaki yatırım planlarımız çerçevesinde, ikinci çeyrekte Körfez Bölgesi'ndeki önde gelen finans kuruluşlarıyla murabaha anlaşmaları imzaladık. Körfez Bölgesi'nden ilk kez sağladığımız ve faizsiz finansman ilkelerine dayanan bu anlaşmalar, borç portföyümüzün çeşitliliğini artırmasının yanı sıra, Turkcell'in küresel ölçekteki güvenilirliğini de ortaya koydu. Attığımız bu adımların, uzun vadede stratejik yatırımlarımızı destekleyeceğine ve ülkemizin gelişimine anlamlı katkı sunacağına inanıyoruz.

FİBER ALTYAPIDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Yine bu dönemde, kapasitemizi ve baz istasyonlarımızın fiberizasyonunu artırarak, ülkemizin dijital geleceğine yatırım yapmaya devam ettik. Sabit genişbant tarafında, uçtan uca fiber altyapımızı sunduğumuz hane sayısını 67 bin artırarak erişim ağımızı 6,1 milyon haneye genişlettik. Sabit portföyümüzde 100 Mbps ve üzeri hızları tercih eden kullanıcıların oranı, yıllık bazda 16 puan artış gösterdi. Turkcell fiber işimizde büyüme odaklı stratejimiz, fiyat düzenlemeleri ve yüksek hızlı internet kullanımına yönelik artan müşteri talebinin katkısıyla, bireysel fiber ARPU ikinci çeyreği yıllık bazda yüzde 17,5 oranında güçlü bir artışla tamamladı.

TECHFİN SEGMENTİNDE BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ: PAYCELL

Paycell ve Financell markalarımızı kapsayan ve konsolide gelirlerimiz içerisinde yüzde 6 paya sahip olan techfin iş kolumuz, ikinci çeyrekte yüzde 23,1 büyüyerek Turkcell Grup gelirlerine katkı sağlamayı sürdürdü. Müşterilerinin mobil ödemeden yatırım işlemine, fatura ödemeden para transferine kadar günlük finansal ihtiyaçlarını güvenle tek bir uygulama üzerinden yapmasına olanak sağlayan Paycell, kaydettiği yüzde 35,8'lik gelir büyümesiyle techfin segmentimizin itici gücü oldu.

Müşterilerinin farklı finansman ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Financell ise, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği kredi seçenekleriyle, ürün portföyünü bu dönemde de genişletmeye devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yabancı para kredi modülü devreye alınırken, bireysel hat sahibi şahıs şirketlerine yönelik "Kendi İşim Cihaz Kredisi" kapsamında ise kredi ve cihaz sigortası imkânı sunulmaya başlandı.

"TÜRKİYE'NİN LİDER TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM ŞİRKETİ OLMANIN SORUMLULUĞUYLA YOL ALIYORUZ"

Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak, bize düşen sorumluluğun bilinciyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu yolda bizlere yön veren stratejik vizyonları ve destekleri için Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyor, başarılarımızda payı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, daima yanımızda olan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum."

TURKCELL UYGULAMASI 27,8 MİLYON AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI

Turkcell, müşteriyi odağına alan dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda dijitalde yenilikçi hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Uygulama, 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11'lik artışla 27,8 milyon aktif kullanıcıya ve yüzde 13 oranında artışla 578 milyon ziyaret sayısına ulaştı.

PASAJ İLE GÜVENLİ VE KOLAY TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİ

Turkcell'in elektronik ürün platformu Pasaj, 70 bini aşkın ürün seçeneğiyle her gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. "Elektronik alışverişte güven" mottosuyla yalnızca seçilmiş markalar ve satıcıları bir araya getiren Pasaj; aynı gün kargo, ücretsiz gönderim, kullanıcı dostu arayüz ve hızlı adımlarla alışveriş keyfini yeniden tanımlıyor. Pasaj ayrıca, faturaya ek ödeme modelinde sunduğu kişiye özel vade farkı ve 36 aya varan taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor.