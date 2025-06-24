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Ekonomi

Turkcell'in iletişim gücüne Kristal Elma'dan 18 ödül

Turkcell, reklam dünyasının en prestijli organizasyonlarından Kristal Elma'dan toplam 18 ödülle döndü. Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı “Bir Turkcell Yapımı” platformundaki Hızın Kralı ve Demir Er filmleriyle birlikte, fizy, Lifebox, TV+ gibi Turkcell markalarının içerikleri ödüle layık görüldü. Turkcell'in Geleceği Yazanlar Yapay Zekâ projesinin iletişimi ise farklı kategorilerde 4 ödül kazandı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 12:16 - Güncelleme:
Turkcell'in iletişim gücüne Kristal Elma'dan 18 ödül
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Turkcell, bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kristal Elma Ödülleri'nden 18 ödülle ayrıldı. Reklamcılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin en önemli reklam ödüllerinden biri olan Kristal Elma'da Turkcell; 3 Kristal, 8 Gümüş ve 7 Bronz ödül kazandı.

Ata Demirer'in başrolünde olduğu Hızın Kralı ve Demir Er filmleri ödül töreninde dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Ayrıca "Geleceği Yazanlar Yapay Zekâ" programının iletişiminden Paycell'in yenilikçi reklamına, gençlerin favorisi fizy'nin sesli kitaplarından lifebox videolarına ve TV+'ın dikkat çeken içeriklerine kadar birçok farklı projeyle ödül alan Turkcell; yüksek etkileşim yaratan reklamlarıyla Kristal Elma Ödülleri'nde öne çıktı.

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, "Turkcell olarak sadece teknolojimizle değil, iletişim çalışmalarımızla da ilham veren bir marka olmayı önemsiyoruz. Sahici ve içgörülere dayalı reklamlarımızla hedef kitlemize ulaşmaya çalışırken, kreativiteyi hiçbir zaman ikinci planda tutmuyoruz. İletişimlerimizde hedeflere, performansa, iş çıktılarına olduğu kadar ince düşünceye ve çizgi üstü işler yapmaya da odaklanıyoruz. Çünkü yoğun iletişim ortamında fark yaratmanın yolu zihinlerdeki ve kalplerdeki yerimizi korumaktan ve payımızı arttırmaktan geçiyor. Bu çabamızın görülmesi ve desteklenmesi, sektörümüz adına da motive edici ve değerli bir yaklaşım oluyor. Yaptığımız işlerde aynı motivasyonla çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma ve ajanslarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TURKCELL'E 3 KRİSTAL, 8 GÜMÜŞ VE 7 BRONZ ÖDÜL

Her yıl "Reklamcılar Derneği" tarafından düzenlenen ve birçok dalda reklam sektöründeki başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Kristal Elma'da, Turkcell'in bu sene kazandığı ödüller ve ödül kazanan reklam kampanyaları şöyle:

Turkcell – "Bir Turkcell Yapımı"

* Hızın Kralı – KRİSTAL

* Hızın Kralı – Mizah Kullanımı – GÜMÜŞ

* Hızın Kralı – Entegre – BRONZ

* Turkcell Superonline Demir Er Filmi – BRONZ

Turkcell – Geleceği Yazanlar Yapay Zekâ

* Entegre + – KRİSTAL

* Online Film Sektörel +– KRİSTAL

* Radyo Sektörel – GÜMÜŞ

* Basın Sektörel – BRONZ

Paycell

* Paycell Filmi – GÜMÜŞ

* Entegre – GÜMÜŞ

fizy / Sesli Kitap

* Beni Tutuyor / Monte Kristo Kontu – BRONZ

* Trafik Sana Hikâye / Minibüs OOH – BRONZ

lifebox / Video

* lifebox - Fit Check – Video – GÜMÜŞ

* lifebox - Videosu Olmasa İnanmazdın – Video – GÜMÜŞ

GNÇ

* GNÇ Sevgililer Günü – BRONZ

* GNÇYTNK (Fenomen) – Online Film Sektörel – BRONZ

BİP / Kaybolan Mesajlar

* OOH – Sana Söylüyorum – GÜMÜŞ

TV+ / Spoiler (Tezgâh)

* Basın Sektörel – GÜMÜŞ

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