Türkiye 12 ülkede harekete geçti! O topraklarda üretilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatı üzerine ilk etapta "kardeş ve gönüldaş" 12 ülkede tarımsal üretimi geliştirmek, Türk iş insanlarına bu ülkelerdeki tarımsal üretim olanaklarını tanıtmak ve yerli tarım sektörünün bilgi ve birikimini bu ülkelere aktarmak amacıyla "ülke masaları" oluşturuldu. Bu 12 ülke arasında Azerbaycan, Cezayir, Çad, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Venezuela yer aldı. Uruguay, Gana ve Sırbistan için de yatırımcı rehberlerinin kısa sürede sunulması planlanıyor.

TÜRKİYE 12 ÜLKEDE HAREKETE GEÇTİ! O TOPRAKLARDA ÜRETİLECEK

"Ülke Masaları Tarım Sektörü Yatırımcı Rehberi" ile söz konusu bölgelerde özel sektör kanalıyla yatırım olanaklarının geliştirilmesi ve ihracatın artırılması hedefleniyor.

Ülkedeki atıl tarım arazilerinin kullanımı, ekilmeyen arazilerin değerlendirilmesi yönünde yeni bir yasal düzenlemeye giden Bakanlık, özel sektör eliyle yürütülecek yurt dışı yatırımlarına rehberlik ederek de ürün çeşitliliğinin artırılmasını amaçlıyor.

Rehber ile tarım ürünleri ihracatçıları ve yurt dışında tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen iş insanları için Bakanlık bünyesinde hızlı, kapsamlı ve doğru bilgi edinme imkanı sağlanıyor.

Yatırımcılar, rehberdeki iletişim bilgileri üzerinden ilgili ülke masası uzmanına ulaşarak, planladıkları yatırımlar ve dış ticaret konusunda bilgi alabiliyor.

- REHBERDE ÜLKELERDEKİ YATIRIM ORTAMINA İLİŞKİN BİLGİLERE YER VERİLDİ

Çalışma hazırlanırken Bakanlık genel müdürlükleri ve ilgili birimleri, Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordineli hareket edildi. Yatırım rehberi yayımlanmadan önce verilerin güvenilirliği için ilgili ülkelerin büyükelçilikleri ile istişarelerde bulunuldu.

Rehberde, bitki, hayvan ve ormancılık sektörlerindeki üretim miktarları ve verim bilgilerinden ülkelerdeki yatırım ortamı, iklim koşulları, nüfus yapısı ve iş insanlarının yatırım yapabileceği sektörlere kadar tüm bilgiler yer alıyor.

Rehberle Türkiye ve hedef ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretinin halihazırdaki durumu ve yıllara göre değişimi, hedef ülkedeki mevcut siyasi, sosyal ortam ve pazara erişim imkanlarına da ulaşılabiliyor.

Ayrıca belirlenen hedef ülke özelinde, tarım veya tarıma dayalı alt sektör, ürün üretimi ve ihracı, yatırım ortamı ve bankacılık ile vergilendirme sistemine yönelik çeşitli bilgilere de erişilebiliyor.

Söz konusu rehbere, Bakanlığın internet adresi ana sayfasında yer alan ilgili sekme, "https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Menu/162/Ulke-Masalari" internet adresi ya da TarımCebimde mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.