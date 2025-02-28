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Ekonomi

Türkiye'den 18 çeyrektir kesintisiz büyüme... Bakan Şimşek'ten kararlılık mesajı

TÜİK Türkiye'nin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüme kaydetti. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Programımızla kırılganlıklarımızı azalttık, makro temelleri sağlamlaştırdık, kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz.' dedi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Türkiye'den 18 çeyrektir kesintisiz büyüme... Bakan Şimşek'ten kararlılık mesajı
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Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2 büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2024'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 9,3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, tarım yüzde 3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3,4, hizmetler yüzde 3,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,5 arttı.

Kişi başına GSYH değeri, 2024'te cari fiyatlarla 507 bin 615 lira (15 bin 463 dolar) olarak hesaplandı.

Öte yandan TÜİK, geçen yılın ilk ve üçüncü çeyreklerine ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2024 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,98 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 düzeyinde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2020'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1.Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20204,3-10,46,46,31,9
20217,522,389,711,4
20227,87,64,13,35,5
20234,54,66,54,65,1
20245,42,42,233,2

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