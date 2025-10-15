İSTANBUL 20°C / 13°C
Ekonomi

Türkiye 5G'ye geçiyor! Bakan Uraloğlu: 10 kat hıza ulaşacağız

5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları cevaplayan Bakan Uraloğlu, '5G ile 10 kat hıza ulaşacağız.' dedi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 10:11
Türkiye 5G'ye geçiyor! Bakan Uraloğlu: 10 kat hıza ulaşacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları cevapladı.

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

5G teknolojisi ile 10 kat hıza ulaşacağız.

4.5 G'de %45'lik bir yerlilik oranı ön görmüştük şuandaki rakamımız %52, 5G'de de %60 ön görüyoruz. Bütün haklarının Türkiye'ye ait olduğu en az %30 da o üründen olması gerektiği şartını koyduk.

2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız.

5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak.

Günlük kullanımlarda, cep telefonu iletişimi, video ve film seyretme gibi alanlarda 10 kat daha fazla hızımız olacak fakat bizim asıl hedefimiz makinalar arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarımını daha hızlı yapabilmek, bir ameliyat operasyonunu uzaktan yapabilmek.

Özellikle taşra gibi nüfusun az olduğu yerlerde internet hızlarında talepler var 5G burada ciddi bir katkı sağlayacak. Bazı uydu çözümleriyle baz istasyonu kurmadan da bu hizmetleri verme imkanımız olacak.

Saha ziyaretlerimde vatandaşlardan daha çok yolla ilgili talepler geliyordu ama son zamanlarda bu dediğimiz kapsama ile ilgili talepler de üst seviyede geliyor o da bizim için kıymetli, dikkate alıyoruz.

  • 5G teknolojisi
  • hız artışı
  • Bakan Uraloğlu

