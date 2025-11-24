İSTANBUL 18°C / 9°C
6 milyar dolarlık dev anlaşma! Bakan Bayraktar: Mutabık kaldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Dünya Bankası ile ilk etapta 6 milyar dolarlık finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda iş birliği fırsatlarını da değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

