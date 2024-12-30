Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde iki önemli operasyon gerçekleştirildi. Bakan Bayraktar ise ayrıca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Akkuyu NGS ile 70 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

TÜRK-RUS ORTAKLIĞINDAKİ PROJEDE İKİ ÖNEMLİ AŞAMA DAHA

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, santralin ısı montaj uzmanları, 3. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabını tasarım konumuna yerleştirirken, 2. Güç Ünitesi için de ilk parti taze nükleer yakıt sahaya teslim edildi.

Üçüncü üniteye ait reaktör basınç kabı "open top" teknolojisi kullanılarak monte edildi. Reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından basınçlı bölgeye ekipman tedarik edilmesine yarayan teknoloji, iç koruma kabının kubbe kısmının montajından önce inşaat ve montaj işlerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor.

Reaktör basınç kabının montajının tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ'nin yanı sıra bağımsız denetim kuruluşları Türk Loydu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon, reaktör kabı montaj kalitesinin denetimini gerçekleştirdi.

Yılın son günlerinde 2. ünite için üretilen nükleer yakıt da Akkuyu NGS sahasına ulaştı.

Yakıt demetleri özel taşıma konteynerleri içinde sahaya teslim edildi ve tüm uluslararası nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tutuldukları taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, saha çalışmalarının önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dinamiğinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Proje planında öngörülen ana operasyonları gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin kalbi kuruldu, yani nükleer reaktör kabının montajına ilişkin kritik çalışmayı başarıyla tamamladık. Sahadaki diğer tüm inşaat ve kurulum işlemlerinde olduğu gibi, reaktör kabının kurulumu da titiz bir hazırlık, yüksek nitelikli uzmanlar ve her aşamada özel bir hassasiyet gerektirdi. Ayrıca Aralık ayında 2. ünite için ilk parti yakıtı da Akkuyu NGS sahasına teslim ettik. Yakıt, Akkuyu Nükleer AŞ'nin ilgili birimleri, üretim tesisi ve denetim makamları arasında sıkı bir koordinasyon altında, sızdırmaz konteynerler içinde kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırıldı. Reaktöre yüklenmeden önce konteynerler NGS sahasındaki taze yakıt depolama tesisinde özel koşullar altında tutulacak." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesi, her biri 1200 megavat kapasiteli Rus tasarımı 3+ Nesil VVER reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Santralin inşası, küresel nükleer endüstride "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma niteliğini taşıyor.

"AKKUYU NGS İLE 70 YILLIK BİR HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin enerji hamlelerine ilişkin sosyal medya hesabından "Nükleer Enerji Gerçeği ve Türkiye" başlığıyla açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada 400 reaktör enerji üretirken 15 ülkede 63 reaktörün inşaatı devam ediyor. Gelişmiş ülkeler nükleer kapasitesini artırıyor, biz de teknolojiyi yerlileştirerek geleceğe yatırım yapıyoruz. Nükleer enerji, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ve enerji güvenliği hedeflerinde kritik bir adım! Küresel ısınmayla mücadelede de güçlü bir araç. Akkuyu NGS ile 70 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz." dedi.

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