Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamasına göre, Türkiye'ye geçen ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,17 artışla 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi.

Türkiye'nin ilk 8 ayda ulaştığı yabancı ziyaretçi sayı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen ağustos ayında yüzde 18,50 artış ve 1 milyon 78 bin 904 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8,98 artış ve 713 bin 527 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 15,97 artış ve 421 bin 466 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla İran ve Bulgaristan izledi.

- EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA FEDERASYONU'NDAN GELDİ

Yılın 8 aylık döneminde en çok ziyaretçi yüzde 15,40 artış ve 4 milyon 831 bin 341 kişi ile yine Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 13,71 artış ve 3 milyon 384 bin 199 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 17,35 artış ve 1 milyon 849 bin 764 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti.

Türkiye'ye ağustos ayında en çok giriş yapılan iller sıralamasında ise Antalya birinci, İstanbul ikinci, Muğla üçüncü sırada yer aldı. 8 aylık dönemde ise Antalya birinci, İstanbul ikinci, Edirne üçüncü oldu.

Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre Türkiye, turist sayısında dünyada 6'ncı, turizm gelirinde 14'üncü sırada yer alıyor.