Ekonomi

Türkiye-ABD arasında hedef 100 milyar dolar: Ortaklıkta uzun vadeli vizyon

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmede, ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik kararlılığı vurguladı.

IHA12 Aralık 2025 Cuma 19:35
Türkiye-ABD arasında hedef 100 milyar dolar: Ortaklıkta uzun vadeli vizyon
Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Jamieson Greer ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

ORTAK VİZYONDA KARARLILIK MESAJI

Görüşmede, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz. Türkiye, ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

