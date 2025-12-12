Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Jamieson Greer ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

ORTAK VİZYONDA KARARLILIK MESAJI

Görüşmede, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz. Türkiye, ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.