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Türkiye ABD’ye 192 ürünle girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptıkları görüşmede 100 milyar dolarlık ticaret hedefini teyit ettiklerini söyledi.

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Albayrak  “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık” derken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Ross ile yaptıkları görüşme sonrası “100 milyar dolarlık hedefe katkı sağlayacağız” dedi. Gülle “TİM verilerine göre 6.500’e yakın firmamız, 2018’de ABD’ye ihracat yaptı. Ancak, ilk 10 firma ABD’ye ihracatımızın 4’te 1’ini gerçekleştiriyor. Türk ihracat ekosisteminin düşünce kuruluşu da olmamız sebebiyle, nisanda ABD pazarına ilişkin bir rapor hazırladık. Bu raporda, küresel ticarete en çok konu olan 1.000 ürün içerisinde, Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu tespit ettik. TİM olarak, bu firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla ortaya koymaya hazırız” dedi. 

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