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Ekonomi

Türkiye Akdeniz'de dengeleri değiştirecek! Rezerv zengini alan ortak paylaşılacak

Türkiye, yeni Suriye hükümeti ile deniz yetki anlaşması yaparak Akdeniz'de dengeleri değiştirecek. Anlaşmanın sağlanması sonrası kazanımları değerlendiren Doç. Dr. Cihat Yaycı, 'Rumların adanın doğusunda Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını hiçe sayan münhasır ekonomik bölge sahibi olduğu iddiası tarihi ve hukuki bir çöpe dönelecektir. Suriye bu anlaşmayla Rumların teklif ettiği deniz alanından yüzde 20 daha fazla alanı kazanacak. Böylece zengin doğal gaz ve petrol yataklarının olduğu tahmin edilen alan hukuka uygun bir şekilde iki dost devlet tarafından paylaşılacak.' dedi.

Akşam Gazetesi25 Aralık 2024 Çarşamba 08:34 - Güncelleme:
Türkiye Akdeniz'de dengeleri değiştirecek! Rezerv zengini alan ortak paylaşılacak
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Türkiye, Libya'da olduğu gibi yeni Suriye hükümeti ile deniz yetki anlaşması yaparak Akdeniz'de dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Suriye'deki geçiş hükümetiyle hava, kara, demiryolu ve denizyolu ulaşımı alanında çalışacaklarını belirterek, "Deniz Yetki Anlaşması da gündeme gelecek" dedi.

Topkapı Üniversitesi Deniz Siyaseti ve Stratejileri Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, yeni Suriye Hükümeti ile imzalanması planlanan "Deniz Yetki Alanı Anlaşması"nın Türkiye'ye neler kazandıracağını Akşam Gazetesi'ne anlattı.

Anlaşmanın 'yan sınır' olarak değil 'karşılıklı kıyı' esasına göre yapılması gerektiğini belirten Yaycı şunları söyledi:

Anlaşma Libya'daki gibi 'karşılıklı kıyı' esasına göre yapılırsa Türkiye deniz hukukunun temel sınırlandırma prensipleriyle Suriye ile yapacağı anlaşmayla Karpaz Burnu'nu çevreleyen çok önemli bir deniz alanı kazanacak. Bu alan 7 bin 660 kilometrekare büyüklüğünde. Böylece Rumların adanın doğusunda Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını hiçe sayan münhasır ekonomik bölge sahibi olduğu iddiası da tarihi ve hukuki bir çöpe dönelecektir. Suriye bu anlaşmayla Rumların teklif ettiği deniz alanından yüzde 20 daha fazla alanı kazanacak. Böylece zengin doğal gaz ve petrol yataklarının olduğu tahmin edilen alan hukuka uygun bir şekilde iki dost devlet tarafından paylaşılacak. Dünyanın en değerli deniz mahsullerinden Türk balıkçılar da yararlanacak.

Cihat Yaycı

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