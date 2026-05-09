Türkiye aktif karbonda üs oluyor! İthalat bitecek, ihracat başlayacak

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Karbontürk Yönetici Direktörü William Downie, AA muhabirinin, yerli aktif karbon yatırımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Aktif karbonun stratejik bir ürün olduğunu belirten Downie, bu ürünün her gün nüfusa temiz içme suyu sağlamak, hidrojenin saflaştırılması, azot üretimi gibi yüksek teknoloji gerektiren birçok alanda kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Downie, aktif karbonun hem sanayide hem de suyun ve havanın temizlenmesinde kritik bir bileşen olduğunu dile getirerek, "Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm su idaresi kurumları, suyu boru hattıyla halka göndermeden önce filtrasyon olarak aktif karbonu kullanıyor. Bu yüzden hayati önem taşır. Aktif karbon olmadan temiz içme suyuna sahip olamazsınız." dedi.

- AVRUPA SON 30 YILDA ÜRETİM KABİLİYETİNİ KAYBETTİ

Türkiye'nin bu alandaki mevcut konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Downie, Karbontürk'ün Türkiye'nin ilk aktif karbon üreticisi olacağını belirterek, Avrupa'nın son 30 yılda üretim kabiliyetini kaybettiğini, bugün ise ihtiyacın büyük bölümünün Çin, Hindistan ve Sri Lanka gibi uzak ülkelerden karşılandığını kaydetti.

Bu durumun ciddi lojistik riskler doğurduğunu ifade eden Downie, "Malzemenin bize ulaşması gemiyle yaklaşık 14 hafta sürüyor. Kovid-19 pandemisi döneminde bunun ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu gördük. Bu süreçte suyumuzu arıtamama riskiyle karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Tedarik zinciri güvenliği açısından Türkiye'nin stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Downie, Mersin Limanı'ndan Rotterdam'a sevkiyatın yaklaşık iki hafta sürdüğünü, kara yoluyla ise bu sürenin yedi güne kadar düştüğünü kaydetti.

Downie, "Aktif karbon üretiminde kaybedilmeye başlanan bilgi birikimini yeniden Avrupa'ya kazandırıyoruz. Böylece uzun ve kırılgan tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lojistik gecikmelerin oluşturduğu risklere işaret eden Downie, tedarik zinciri ne kadar uzunsa o kadar savunmasız kalındığını dile getirdi.

Downie, uzayan tedarik zincirlerinin kırılganlığı artırdığına dikkati çekerek, OYAK'ın da bu stratejik ihtiyacı görerek sektöre yatırım kararı aldığını belirtti.

Aktif karbon ürünlerinde küresel ölçekte arz sıkıntısı yaşandığını aktaran Downie, son 18 ayda fiyatların yaklaşık iki katına çıktığını söyledi.

Downie, Akdeniz havzasının hammadde açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Gıda ürünlerimizi, yemişlerimizi ve kabuklu ürünlerimizi bu coğrafyada yetiştiriyoruz. Doğru yatırımlarla bu üretimi kendi ülkemizde gerçekleştirebiliriz." dedi.

- AKTİF KARBONDA İTHALATTAN İHRACATA GEÇİŞ

Türkiye'nin ekonomik kazanımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Downie, Türkiye'nin içme suyunu arıtmak amacıyla yılda yaklaşık 17 bin ton aktif karbon ithal ettiğini, bunun da 50 milyon dolarlık döviz kaybına neden olduğunu ifade etti.

Downie, "Karbontürk olarak üretimimizin yüzde 10 ila 15'ini iç pazara sunacağız. Kalan kısmını ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece Türkiye, net ithalatçı konumundan kendi arz güvenliğini sağlayan ve ihracat gerçekleştiren bir ülke konumuna geçecek." diye konuştu.

Aktif karbon ürünlerinin kişisel koruyucu ekipmanlarda da kritik rol oynadığını belirten Downie, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ürettiğimiz ürünler, askerlerimizi, ilk müdahale ekiplerini, polis ve sağlık personelini kimyasal tehditlere karşı korumada önemli bir görev üstleniyor. Bu nedenle SAHA 2026'da yer alıyoruz. Burada savunma sanayi paydaşlarıyla bir araya gelerek ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz."