Türkiye Almanya için üretti! Polisler kullanacak

Bingöl'de 2007 yılında 30 kişi ile kurulan ve devletin verdiği desteklerle personel sayısını 630'a çıkartan tekstil fabrikası, Avrupa'ya ihracata başladı. Ukrayna ve Polonya'nın ardından Almanya'daki polislerin üniforması da Bingöl'de üretilmeye başlandı.

TÜRKİYE ALMANYA İÇİN ÜRETTİ!

Bingöl'de 2007 yılında kurulan ve kentteki kadınlara istihdam kapısı olan tekstil fabrikaları Avrupa'ya açılıyor. Daha önce Irak, Ürdün, Libya ve Azerbaycan ordularının kamuflajlarını diken tekstil fabrikaları, geçen yıl Ukrayna ordusuna 400 bin adet soğuk iklim kıyafeti, Polonya'ya ise 10 bin adet avcı yeleği ihracatı yaptı. Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyada üst sıralara çıkmasının ardından talepler de gelmeye başlarken, Alman polis kıyafetleri de Bingöl'de üretilmeye başlandı.

'HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTEREK YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

30 bin takım polis kıyafetinin 10 bin adetini teslim ettiklerini belirten fabrika müdürü Mümtaz Yetkin, '2007 yılında 30 kişi ile kurulan firmamızda devletin verdiği İŞKUR, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleri ile birlikte şu anda 630 kişiyle üretim yapmaktayız. Biz genellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığının üniforma ve spor kıyafetlerini yapan bir firmayız. 2022 yılında Türkiye'nin tekstilde dünyada birinci olduğu bir dönemde ve bunun bize verdiği güvenle ihracata açıldık. Geçen sene Ukrayna ordusuna 400 bin adet soğuk iklim elbisesi ve Polonya'ya da 10 bin adet avcı yeleği ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da yine Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığının kıyafetleri için sözleşmeleri yaptık, üretimleri de devam ediyor. Geçen ay itibarı ile de Almanya ile polis üniforması sözleşmesi imzaladık. 30 bin takım polis üniformasının 10 bin adetini geçen hafta teslim ettik, 20 bin adet ise şu anda üretimde. Türkiye'nin dünya ekonomisinde tekstil sektöründe dünyada birinci olduğu için bize verdiği bu güvenle Avrupa'ya açılmış bulunmaktayız ve hedeflerimizi daha da büyüterek bu yolda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Türk ekonomisine verdiğimiz katkıdan dolayı gururlu ve mutluyuz" dedi.

"DEVLETİMİZİN VERDİĞİ TEŞVİKLER İLE BİRÇOK FABRİKA AÇILDI"

Tekstil fabrikaları sayesinde iş imkanı bulduğunu aktaran Gamze Berk, 'Daha önceleri biz kadınların çok fazla çalışma imkanı yoktu. Çalışabileceği fabrika gibi yerler bulunmuyordu önceleri. Ama şu an sağ olsun devletimizin verdiği teşvikler ile birçok fabrika açıldı Bingöl'de. Öncesinde küçük işlerle başladık, sonrasında işlerimiz büyüdü, eleman sayımız da arttı. Şu anda yurt dışından gelen işler yapıyoruz. Ukrayna ve Polonya'dan iş aldık, şu anda da polis üniforması dikiyoruz. Kendi geçimimizi sağlıyoruz, ailemize destek sağlıyoruz. Bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.