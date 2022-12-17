Türkiye Almanya'nın yerini alacak! 'Tarihi bir olay' olarak nitelediler

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un ev sahipliğinde Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nde" bir araya gelmiş ve Türkmenistan gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması için üç ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kriziyle sarsılan Avrupa'nın enerji güvenliği açısından Türkmenistan gazının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını "tarihi bir olay" şeklinde nitelendiren uzmanlar, kıta ülkelerinin enerji darboğazını aşmak ve kaynak çeşitlendirmesini sağlayabilmek için bu girişimi desteklemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

'TARİHİ BİR OLAY' OLARAK NİTELEDİLER

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Gulmira Rzayeva, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenistan'ın büyük bir doğal gaz rezervine sahip olduğunu ve her yıl Rusya ve Çin'e milyarlarca metreküp gaz ihraç ettiğini söyledi.

Rzayeva, Türkmen gazının önce Azerbaycan'a oradan da TANAP üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak taşınmasının maliyet açısından uygun olmadığını ancak boru hattı inşa edilerek bu sevkiyatın yapılmasının daha uygun olduğunu dile getirdi.

Bu girişim kapsamında Türkmenistan'ın kara ve Hazar Denizi'ndeki tesislerinde gaz üretim alanlarına ilave yatırım yapılması gerekebileceğine dikkati çeken Rzayeva, Türkmenistan'ın daha önce de doğal gaz satışı konusunda istekli olduğunu ancak Rusya'nın baskısı nedeniyle bu konuda adım atamadığını ifade etti.

Rzayeva, Türkiye'nin siyasi ve askeri bakımdan Türkmenistan'ı koruma konusunda kararlı olduğuna işaret ederek, "O yüzden bugün bu tarihi fikir hayata geçirildi. Ben bunu tarihi bir olay olarak adlandırıyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE ALMANYA'NIN YERİNİ ALABİLİR"

Türkmenistan gazının Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'den oluşan bir konsorsiyumla ilk başta 10 milyar metreküp gibi bir hacimle taşınabileceğini kaydeden Rzayeva, Türkmenistan gazının Türkiye için diğer gaz tedarik ülkelerinden maliyet göz önüne alındığında daha uygun olabileceğini dile getirdi.

Rzayeva, Türkmen gazının uygun bir fiyattan temin edilmesi durumunda Türkiye'nin gaz aldığı diğer ülkelere karşı elinin güçleneceğini belirterek, "Bu da Türkiye'yi ne yapar? Bölgenin hatta dünyanın endüstri bakımından en zengin ülkelerinden yapar. Türkiye zaten bugün çok üretiyor, ihraç ediyor ama bunun için gaz lazım. Eğer Türkiye'nin gazı olursa Almanya'nın yerini alabilir. Gelecekte bu kaynaktan daha çok gaz tedarik edilebilir, 30 milyar metreküp kadar, ki Türkmenistan'ın böyle bir potansiyeli var. Bu, tabii Türkiye'nin vasıtasıyla Avrupa'ya ihraç edilebilir. " diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF gibi gaz fiyatlarının belirlendiği ve büyük gaz firmalarının yatırım yaptığı bir merkeze dönüşmesinin uzun vadede mümkün olabileceğini kaydeden Rzayeva, "Türkiye, Rusya'nın gazını, Türkmen gazını alarak ve LNG temin ederek bunları Avrupa'ya ihraç ederse, bu Türkiye'yi büyük bir gaz ihracatçısına çevirebilir, belki de en az Rusya kadar önemli bir gaz ihracatçısına dönüştürebilir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, TÜRKMEN GAZI İÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'daki zirvede gaz konusundaki işbirliğiyle ilgili "Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkmenistan doğal gazının üç ülkenin yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazır olduklarını belirterek bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı aldıklarını söylemişti.