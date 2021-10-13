''Türkiye araç bataryası üretiminde üs olabilir''

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:29

Valandova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası şirketlerin son dönemde Türkiye'ye yönelik artan ilgisine ve bu konuda açıklanan yatırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle teknoloji sektöründe son dönemde Türkiye'ye ciddi yatırımlar gördüklerini dile getiren Valandova, Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, ve TCL gibi dünya pazarında önemli rol oynayan telefon üreticilerinin burada kendilerinin veya yerel ortaklarla iş birliği içerisinde akıllı telefon üretmeye başladıklarını, bazılarının ise başlayacağını söyledi.

Valandova, bu durumun, Türkiye'nin hem altyapısı hem de konumunun getirdiği avantajın uluslararası yatırımcılar tarafından görüldüğünün en önemli kanıtı olduğunu kaydederek, geçen ay Netaş'ın hissedarı ZTE'nin altyapı sistemlerini Türkiye'de üreteceğini açıkladığını, bu sistemler için yerli malı sertifikası almasının ülke için önemli olduğunu anlattı.

İsveçli mobilya şirketi IKEA'nın tedarik zincirlerini kısaltmak adına Türkiye'den yaptığı üretimi artıracak olmasının ülkenin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu vurgulayan bir gelişme olduğunu kaydeden Valandova, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim'in Abdi İbrahim iş birliğinde yürüttüğü yerelleştirme projesinin ilaç sektörü için önemli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Valandova, Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan Plastik Ambalaj'ın Belçikalı DW Reusables'a satışı ile ilgili sözleşme imzalandığını, Ünlü & Co danışmanlığında gerçekleşen satışın da ülkeye yönelik uluslararası yatırımlar için önem arz ettiğini aktardı.

- "BATARYA ÜRETİMİNDE LOJİSTİK ÜS OLABİLİRİZ"

Serkan Valandova, uluslararası yatırımcıların Türkiye'de hangi sektöre yöneldiklerine ilişkin, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik ile yeniden şekillendiğini, Avrupa Yeşil Mutabakat ile birlikte burada ciddi bir değişim yaşanacağını söyledi.

Valandova, "Özellikle batarya üretimi konusunda ülkemizin avantaj geliştirmesi, önümüzdeki dönemde halihazırda güçlü olduğumuz otomotiv sektörü tedarik zincirindeki yerimizi kuvvetlendirecek ve bölgesel bir üs olmamızı sağlayacaktır. Bu çerçevede Ford'un açıkladığı Kocaeli'deki elektrikli araç yatırımının da önem taşıdığını da düşünüyoruz." diye konuştu.

YASED'in "Güvenli Liman Türkiye" raporunda özellikle 5 sektörün ülke için tedarik zinciri entegrasyonunda önemli rol oynadığını ortaya koyduklarını dile getiren Valandova, "Bu sektörlerden önceliklendirdiğimiz otomotiv, makine-ekipman ve bilgisayar-elektronikte seçtiğimiz ürünlerde ihracatımızı yüzde 5 artırdığımızda 12 milyar dolara yakın bir yükseliş yaşayacağımızı gösterdik. Kimya ve savunma-havacılık sektörlerimize de ülkemiz için önemli fırsatların altını çizdik." ifadelerini kullandı.

- "PARİS İKLİM ANLAŞMASI ULUSLARARASI YATIRIMI ARTIRACAK"

YASED Genel Sekreteri Valandova, gelecek dönemde Türkiye'ye yapılan yatırımlarda küresel tedarik zincirindeki kaymaların etkisini göreceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kaymanın etkisini daha net görebilmemiz için hem mevcut yatırımların genişletilmesi hem de yeni çekilecek yatırımlar için sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm en önemli konulardan biri. Son dönemde yatırımların ve tedarik zincirlerinin ülkemize kaymasını artıracak en önemli gelişmelerden birisinin yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması olacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öngörülen 2030 ve 2050 hedefleriyle uyumlu ilerlemeliyiz. Türkiye'deki tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik kapsamındaki kriterlere uyması YASED olarak bizim için de çok önemli."

Valandova, uluslararası yatırımcıların dönüşümün başını çektiğini, dolayısıyla tedarikçilerinden de mevcut standartlarına uymalarını beklediğini kaydederek, süreci takip edebilmek için küresel tedarik zincirleri ve sürdürülebilirlik platformlarını oluşturduklarını bildirdi.

