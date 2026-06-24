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Ekonomi

Türkiye-Arnavutluk STA'sında yeni dönem! Menşe kuralları güncellendi

Türkiye ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında uygulanan tercihli menşe kurallarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Türkiye-Arnavutluk STA'sında yeni dönem! Menşe kuralları güncellendi
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Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut yönetmelik, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor.

Düzenleme kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasındaki STA'nın ekinde yer alan menşeli ürünler kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin "Protokol 2" uygulanacak.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

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