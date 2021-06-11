Türkiye artık büyük oynuyor! Rekor kırıldı...

AA 11 Haziran 2021 Cuma 13:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 13:10

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), salgın süreciyle büyüyen ve gelişen oyun sektörüne ilişkin, "Güvenli İnternet Merkezi" tarafından hazırlanan "2020 Dijital Oyunlar Raporu"nu yayınladı.

Rapora göre, 2020 yılına damgasını vuran salgın döneminde dünya zorlu bir süreçten geçerken, insanların evde kalma süreleri arttı. Bu durumda da dijital oyun sektörü gün geçtikçe güçlenen ve büyüyen sektörler arasındaki yerini aldı.

Söz konusu sektörün, 2020 yılında Kovid-19 salgınının da etkisiyle küresel ölçekte yüzde 9,3 artarak, 159 milyar dolara ulaştığına işaret edilen raporda, pazarın 2026 yılına kadar 295 milyar doları aşmasının tahmin edildiği belirtildi.

Dijital oyun endüstrisinin, salgın döneminde en büyük artışı mobil oyunlarla sağladığına yer verilen raporda, bu oyunlarla 2020'de 77,2 milyar dolar gelir elde edildiği bildirildi.

- TÜRKİYE DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ

Raporda, Türkiye'de dijital oyun sektörünün her yıl olduğu gibi 2020 yılında da büyümeye devam ettiği, salgının da etkisiyle bu yıl özellikle mobil oyun sektöründe hızlı bir ilerlemenin yaşandığı belirtilerek, sektörün geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 büyümeyle rekor kırdığı kaydedildi.

Türk oyunlarının dünya ortalamasına göre 2 kat daha fazla ilgi gördüğü ve indirilme sayısının ortalama 759 bin 470 kişiyi bulduğu Türkiye'de, oyun geliştirici şirket sayısının 239'a yükseldiği ifade edilen raporda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Geçen yıl Türkiye'de yetişkinlerin ortalama yüzde 79'unun mobil oyun oynadığı, bunun yüzde 81,7'sinin kadın, yüzde 76,5'inin erkek olduğu, salgından dolayı evlerine kapanan insanların mobil oyunlara büyük ilgi gösterdiği, insanların bir günde ortalama 4 saatten fazla oyun oynamaya vakit ayırdığı belirlendi."

- DİJİTAL OYUNLAR ALANINDA TÜRKİYE'DEKİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Raporda, BTK'nin dijital oyunlar konusuna büyük önem verdiği vurgulanarak, bu alanda bilinçlendirme konusunda yapılan çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Farklı tarihlerde 'Dijital Oyunlar' temasıyla ilgili dernekler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda etkinlikler, sempozyum, çalıştay ve eğitimler gerçekleştirilerek, oyun sektörünün geleceği konusunda tavsiye ve önerilerde bulunuldu. Çocukların 'guvenlicocuk.org.tr' web sitesinde güvenle oynayabilecekleri dijital oyunlar tasarlanmıştır. Ayrıca sitede çeşitli aktiviteler, e-kitap içerikleri de bulunmaktadır. guvenlioyna.org.tr portalı hizmete açıldı. Portalda dijital oyunlarla ilgili blog yazıları, güncel haberler, bilimsel çalışma ve raporlar, ebeveyn denetim araçları ve piyasadaki popüler oyunların incelemeleri bulundu."

Raporda, "guvenliweb.org.tr" portalında dijital oyunlar hakkında bilinçlendirme kapsamında sunumlar, rehberlerin ve raporların yanı sıra dijital oyunlar hakkında blog yazılarının yanı sıra Güvenli İnternet Merkezi Mobil (GİBM) uygulamasıyla internette bilinçlendirici içerik ağı Güvenli İnternet Merkezi'nden bütün toplumun istifade edebileceği GİM Mobil Uygulaması hizmete sunulduğu bildirildi.

Uygulamayla internet ve teknoloji alanında bilgi ve tavsiye içeren haberlere, blog yazılarına ve diğer kaynaklara ulaşılabildiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Ebeveynlerin, çocukları için internette güvenilir medya içerikleri bulma ve seçme konusunda artan kaygılarına karşı, GİM Mobil Uygulamasında 'Derecelendirme Sisteminden' geçmiş güvenilir medya içeriklerinin bilgisi de bulunmaktadır. 2020 Dijital Oyunlar Raporu, Dünya ve Türkiye Dijital Oyunları Endüstrisinin Kısa Tarihi, Dünyada ve Türkiye'de e-Spor Endüstrisi, Dijital Oyunlar Alanında Dünyadaki ve Türkiye'deki Bilinçlenme Çalışmaları, Dijital Oyunların Derecelendirmesi Alanında Dünyada Çalışmalar gibi pek çok konuda önemli bilgiler sunuyor."

Rapora, "guvenlioyna.org.tr (https://www.guvenlioyna.org.tr/galeri-detay/dijital-oyunlar-raporu-2020)" adresinden ulaşabiliyor.