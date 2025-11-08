Uraloğlu, Alanya Gazipaşa Yat Limanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, özellikle bu yıl içinde denizcilik sektörü açısından çok büyük iki önemli başarıya imza attıklarını söyledi.

Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarının yanına Aliağa Limanı'nı eklediklerini belirten Uraloğlu, Aliağa Limanı'nın artık ilk 100 liman listesinde yer aldığını dile getirdi.

2002'de 8,9 milyon detveyt tonla 17. sırada yer alan filonun, 2025'in ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleştiğini ifade eden Uraloğlu, "Bu, 2002'ye göre yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor. Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırmaya devam ediyor. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı mutlaka daha da ileriye doğru taşımaktır." diye konuştu.

Gemi inşa sanayisinde 94 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9'uncu, tonajda 11'inci sırada yer aldığını bildirdi. 2024'te yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle de dünyada 4'üncü, Avrupa'da lider konumda olunduğunu söyledi.

"YAT LİMANLARINI 65'E ÇIKARDIK"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin hem yat hem de kruvaziyer turizmi açısından çok büyük fırsat ve imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

Son 23 yılda inşa edilen yeni yat limanlarıyla, sürekli artan bağlama kapasitesiyle Türkiye'yi yat turizminin yeni cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"2002'de 41 olan yat limanı sayımızı 23 sene içinde Yalova'dan Seferihisar'a, Çeşme'den Didim'e, Mersin'den Kaş'a, Gökova'dan Alanya'ya ve en son yine Antalya Demre'de ve şimdi de Gazipaşa'da inşa ettiğimiz yat limanlarını hizmete alarak 65'e çıkardık. 8 bin 500 olan bağlama kapasitemizi de yaklaşık 26 bine yükselterek 3 katından fazla artırdık. Yani daha büyük yat limanları yapmış olduk."

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirten Uraloğlu, Kuşadası, İstanbul ve Bodrum limanları başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından misafir ağırlandığını, 2025'in 10 ayında limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1278'e çıktığını, kruvaziyerle gelen yolcu sayısının ise 2 milyon 21 bini aştığını dile getirdi.

Kruvaziyerle gelen yolcu sayısında bu yıl yeni bir rekora imza atılacağını ifade eden Uraloğlu, "2013'te 2 milyon 259 bin yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştık ama artış oranlarımız gösteriyor ki inşallah bu yıl bu sayıyı da aşarak Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu da yıl sonunda inşallah sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu.

"LİMANIMIZ YAT TURİZMİNİ 12 AYA YAYARAK BÖLGEYE KIŞ AYLARINDA DA CANLILIK GETİRECEK"

Bakan Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı'nın, 208 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina değil aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacağını söyledi.

Proje kapsamında 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım, 320 metre yüzer iskele, 3 bin 863 metrekare üstyapı, mekanik-elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatlarıyla Gazipaşa'ya, Türkiye'ye yaraşır modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı inşa ettiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu limanımız, yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek. Bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine eşsiz bir deneyim sunmuş olacak. Yat kulübü etkinlikleri, restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlarla günübirlik ziyaretçileri, turistleri ve tekne meraklılarını Gazipaşa'ya çekecek, doğrudan ve dolaylı istihdamla bölge halkına yeni iş imkanları sağlayacaktır. Ayrıca, yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklamalarıyla da ülke ekonomimize doğrudan döviz girdisi sağlanmış olacak."

Bakan Uraloğlu, daha sonra protokol üyeleriyle Gazipaşa Yat Limanı'nın açılışını yaptı.

Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak

Bakan Uraloğlu ulaştırma zirvesine katılacak

Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı tamamlanıyor