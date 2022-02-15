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Ekonomi

Türkiye atağa geçti, komşu yetersiz kaldı! Kuyruğun sonu görünmüyor

Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre tır kuyruğu oluştu. Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı'nın tır alımında yetersiz kaldığını öne süren tır sürücüsü Cem Cansever, 'Bulgar tarafı iyi çalışmadığı için bu kuyruk oluyor, bu sıkıntıyı bütün şoförler yaşıyoruz. Türkiye'nin ihracatı da arttı. Normalde yılın ilk aylarında ihracat yavaşlar ve sevkiyat azalırdı. Ancak son dönemdeki ihracat artışı nedeniyle tır çıkışlarında yoğunluk var fakat Bulgar tarafı bu talebe karşılık veremiyor. Zaten biz onlar yüzünden bu sıkıntıyı yaşıyoruz.' dedi.

AA15 Şubat 2022 Salı 12:21 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 12:22
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İhracattaki artış sınır kapılarından çıkış yapan tır sayısını da yükseltti.

Bulgaristan gümrüğünün tır alımında yetersiz kalması nedeniyle sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

- HAMZABEYLİ'DE KUYRUK UZADI

İhracat yüklerini Avrupa'ya taşıyan yaklaşık 400 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde gümrükten geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır sürücüsü Cem Cansever, AA muhabirine, yaklaşık 20 saattir sırada beklediğini, kuyrukta beklemenin zorlu olduğunu söyledi.

Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı'nın tır alımında yetersiz kaldığını öne süren Cansever, şunları kaydetti:

"Bulgar tarafı iyi çalışmadığı için bu kuyruk oluyor, bu sıkıntıyı bütün şoförler yaşıyoruz. Türkiye'nin ihracatı da arttı. Normalde yılın ilk aylarında ihracat yavaşlar ve sevkiyat azalırdı. Ancak son dönemdeki ihracat artışı nedeniyle tır çıkışlarında yoğunluk var fakat Bulgar tarafı bu talebe karşılık veremiyor. Zaten biz onlar yüzünden bu sıkıntıyı yaşıyoruz."

Bulgaristan'a giden Seyhan Altınsoy ise Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini ifade etti.

Türkiye'nin ihracatındaki artışın tır yoğunluğuna yansıdığını belirten Altınsoy, "Beklemek zorlu geçiyor." dedi.

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