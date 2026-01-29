İSTANBUL 16°C / 11°C
Ekonomi

Türkiye-Avrupa arasında enerji koridoru: Zengezur hattı için ilk adım

Azerbaycan'ın ana enerji sisteminin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanması ve Azerbaycan-Türkiye-Avrupa uluslararası enerji koridorunun oluşturulması amacıyla 'Zengezur Elektrik İletim Hattı'nın inşasına başlandığı duyuruldu.

29 Ocak 2026 Perşembe 12:23
Devlete ait elektrik üretim ve iletim şirketi Azerenerji'den yapılan açıklamada, Cebrayıl ilinden Ermenistan sınırındaki Ağbend kasabasına kadar 74 kilometre, eş zamanlı olarak Nahçıvan'ın merkezinden Ordubad ili sınırına dek 105 kilometre uzunluğunda, çift devreli ve bin megavat taşıma kapasiteli, 330 kilovoltluk yüksek gerilimli iletim hattının inşa edildiği bildirildi.

Araz Nehri boyunca uzanan, bazı kesimlerde dağlık ve kayalık araziler yarılarak inşa edilecek hattın son derece zorlu arazi yapısı ve ağır iklim koşullarında hayata geçirildiği belirtildi.

Projenin sonraki aşamasında Zengezur Koridoru'nda 44 kilometrelik bir hattın daha inşasının ve gelecekte Ağbend ve Ordubad yönlerinde çekilen hatlarla birleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Azerbaycan-Türkiye-Avrupa Uluslararası Enerji Koridoru Projesi'nin devamı niteliğindeki diğer aşamada ise Nahçıvan'dan Türkiye'ye uzanacak 230 kilometrelik elektrik iletim hattının yapımının planlandığı ifade edildi.

Nahçıvan'ın elektrik sisteminin ülkenin enerji sistemine tam entegresi ve Avrupa enerji pazarlarına erişim imkanları yaratması bakımından stratejik önem taşıyan projenin, Azerbaycan tarihinin en büyük enerji projelerinden olduğu vurgulandı.

