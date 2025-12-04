İSTANBUL 17°C / 10°C
  Türkiye-Avrupa hattı hayata geçiyor! Dev projede ilk adım atıldı
Ekonomi

Türkiye-Avrupa hattı hayata geçiyor! Dev projede ilk adım atıldı

Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü olmayı hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk etabı Irak'ta açıldı. Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek proje, lojistik maliyetleri düşürmeyi ve ticaret hacmini artırmayı amaçlıyor.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Türkiye-Avrupa hattı hayata geçiyor! Dev projede ilk adım atıldı
ABONE OL

Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin "birinci etabının" açıldığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Basra'da Büyük Fav Limanı ile uluslararası otoyol arasında yer alan 63 kilometre uzunluğundaki Kalkınma Yolu'nun birinci etabını hizmete açtığı belirtildi.

Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.

Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen proje, entegre bir ulaşım koridoru özelliği taşıyor. Bu projeyle bölgesel ticaretin canlandırılması, lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.

  • Irak
  • Kalkınma Yolu Projesi
  • ilk etab

