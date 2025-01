Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ülkeler arasında olası fırsatları değerlendirmek amacıyla New York'ta etkinlik düzenledi.



TACCI organizasyonunda Türkevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tofig Musayev, Gürcistan'ın New York Başkonsolosu Maia Bartaia, TACCI Başkanı Ali Koçak ve New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe'nin yanı sıra, ticaret odalarından temsilciler, ataşeler, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Katılımcıların iş dünyası ve kamu kurumlarından temsilcilerle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı elde ettiği etkinlikte, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve ABD arasındaki ticari bağları güçlendirmek üzere işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

TACCI Başkanı Koçak, buradaki konuşmasında, ortak değerler ve ekonomik büyüme vizyonu üzerine kurulu Türkiye, ABD ve Kafkasya bölgesi arasındaki gelişen ilişkileri kutladıklarını söyledi.

Her zaman ulusları birbirine bağlamayı, işbirliğini ve yeniliği teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade eden Koçak, bu gibi etkinliklerin TACCI'nın fikir alışverişinde bulunmak ve harekete geçmek için çeşitli liderleri ve paydaşları bir araya getirme misyonunu yansıttığını aktardı.

Koçak, tarihsel olarak Doğu ile Batı arasında köprü olan Türkiye'nin de bölgesel istikrar ve ekonomik ilerlemede önemli bir rol oynadığına dikkati çekti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın enerji, teknoloji ve altyapı gibi temel sektörlerdeki ilişkilerine işaret eden Koçak, etkinlikte imzalanan işbirliği anlaşmalarının ekonomik büyümeyi teşvik etme ve yeniliği destekleme konularındaki ortak bağlılığı temsil ettiğini vurguladı.

