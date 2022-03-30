Bahreyn, Türk iş dünyasını ağırlayacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı ve Bank of Bahrain and Kuwait (BBK) Türkiye Temsilcilik Ülke Müdürü Bilgün Gürkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye-Bahreyn Hükümetlerarası KEK 7. Dönem Toplantısı vesilesiyle gerçekleştireceği Bahreyn ziyareti kapsamında, DEİK'in Bahreyn-Türkiye İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Türk ve Bahreynli şirketlerin bir araya geleceğini belirten Gürkan, toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve birlikte üçüncü ülkelere yapılacak ticareti ele alacaklarını aktardı.

Her iki taraf için de bu ziyaretin önemine işaret eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Bahreyn Krallığı Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Zayed Rashid Alzayani ile birlikte Bahreyn-Türkiye İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Bahreyn, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ne göre, Körfez bölgesinde üst sıralarda yer alıyor ve liberal ticaret rejimi ile dünyanın birçok yerinden firmaları ve yatırımcıları kendisine çekiyor. 2020 yılı verilerine göre, 12 milyar dolar ihracat ve 15 milyar dolar ithalat hacmine sahip olup 2021 verisine göre de kişi başına düşen yaklaşık 26 bin dolar gelir ile Körfez bölgesinin en zengin ülkelerinden biri konumundadır.

Körfez bölgesindeki diğer ülkelere göre ekonomisinin sektörel çeşitliliği, gelişmiş bankacılık sektörü, büyüyen Fintech yatırımları başta olmak üzere sağlık, e-ticaret, bankacılık, makinalar, gıda ürünleri, inşaat ve mobilya sektörlerinde Türk firmalarına büyük iş ve yatırım fırsatları sunmaktadır. Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi Kalkınma Fonu'ndan sağlanan mali destek ile önümüzdeki yıllarda altyapı yatırımlarının artacağı ve Türk firmaları için yeni fırsatların ortaya çıkacağı öngörülmekte."

- "TÜRKİYE, BAHREYN İLE OLAN DIŞ TİCARETİNDE 2014 VE 2021 HARİCİNDE NET İHRACATÇI KONUMUNDA"



İki ülke arasındaki ticaret rakamları hakkında da bilgi veren Gürkan, Türkiye'nin, Bahreyn ile olan dış ticaretinde 2014 ve 2021 yılı haricinde net ihracatçı konumunda olduğunu bildirdi.

Gürkan, 2014'te ithalatın etkisiyle 504 milyon dolar seviyesine ulaşan dış ticaret hacminin, takip eden yılda ithalatın yüzde 63 azalmasıyla 333 milyon dolara gerilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"2018 yılında ihracatın yüzde 34 artarak 322 milyon dolar ile rekor seviyeyi görmesi, Türkiye'nin Bahreyn ile olan dış ticaret hacmini de 512 milyon dolar ile zirve seviyeye çıkardı. 2020 yılında Türkiye'nin Bahreyn'e ihracatı 202 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken Bahreyn'den ithalatı ise 178 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında ise ihracat yüzde 14 daralarak 173 milyon dolara gerilemiş, ithalat ise yüzde 103 artarak 361 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye, Bahreyn'e karşı 187 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Ürün bazında ise Türkiye'nin Bahreyn'e olan ihracatında makinalar, süt ürünleri-yumurta ve mobilya sektörleri öne çıkıyor. Bahsedilen sektörler ülkeye olan ihracatın yüzde 25'ini oluşturuyor. İthalatta alüminyumdan eşya başlıca ürün grubu olup ülkeden ithalatın yüzde 85'ini kapsıyor."

Gürkan, DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi olarak, düzenlenecek toplantı sayesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam etmesini hedeflediklerini kaydetti.