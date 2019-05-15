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Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı: Asla paylaşmayın

Türkiye Bankalar Birliği,Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne atfen yapılan telefon aramalarına itibar edilmesi ve bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerin asla paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Türkiye Bankalar Birliği’nden, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi" adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Telefonda kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı şahısların Risk Merkezi Raporu temin etmek için ‘evrak ücreti’, ‘kargo ücreti’, ‘para iadesi’ gibi çeşitli başlıklar altında para talep ederek dolandırıcılık eylemlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinilmiştir." denildi.

Bu tür dolandırıcılık girişimleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, Risk Merkezi Raporu başvurularının www.turkiye.gov.tr adresli e-Devlet Kapısı internet sitesinde yer alan "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" adımından veya www.riskmerkezi.org adresinde detayları belirtilen şekillerde yapılabilineceği, e-Devlet Kapısı üzerinden de her ay bir raporun ücretsiz olarak temin edilebilineceği aktarıldı.

- "ÇALIŞANLAR, TELEFON İLE ÜCRET TAHSİL TALEBİNDE BULUNMAZ"

Açıklamada, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için yapılan telefon aramalarına itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi çalışanları 'raporunuzu hazırlamak', 'raporunuzu kargoya vermek', 'rapor ücreti veya KDV iadesini yapmak' için sizi telefonla aramaz ayrıca telefon ile ücret tahsil talebinde bulunmaz. Rapor başvurusu yapan kişilere başvuru anında rapor ücreti ve varsa rapor teslimine ilişkin masraflar belirtilir. Belirtilenlerin dışında, daha sonra başka ücret talep edilmez.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne atfen yapılan telefon aramalarına itibar edilmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgiler asla paylaşılmamalıdır. Bu tür dolandırıcılık eylemleriyle karşılaşanların ivedilikle savcılık ve/veya emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir."

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